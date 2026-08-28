Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.95

EUR

100.3

OIL

89.37

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

391

 

 

 

 

 

Новости

Российские удары уничтожили 90% складов продуктовых сетей в Украине — министр аграрной политики Высоцкий

The Insider
Тарас Высоцкий. Фото: «Укринформ»

Тарас Высоцкий. Фото: «Укринформ»

Удары российской армии по территории Украины уничтожили около 90% складов украинских торговых сетей, предназначенных для хранения продуктов питания. Как передает «Укринформ», об этом журналистам рассказал глава Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

«Это не означает, что украинцы останутся без продуктов питания. Будет сменная логистика, как говорится, „с колес“, другие варианты оперативного снабжения. То есть угрозы голода и системного физического дефицита продуктов питания не будет. <...> Ассортимент — да, может несколько пострадать, мы об этом раньше предупреждали. Но угрозы отсутствия, по крайней мере базовых продуктов в ближайших доступных потребителю магазинах, нет», — заверил Высоцкий.

За последний месяц ВС РФ атаковали дронами и баллистическими ракетами склады и распределительные центры продуктовых сетей «Фора», Varus, «Сільпо», Novus, отмечает «Укринформ».

В ночь на 27 августа при атаке на Киевскую область загорелись складские помещения в Фастовском районе. Днем ранее беспилотники атаковали складские здания в Чернигове. В Одессе после атаки в ночь на 24 августа загорелся ТЦ «Эпицентр». По словам главы местной ОВА Олега Кипера, главной целью массированной атаки были склады с продовольствием и энергетическая инфраструктура.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  3. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  4. Ловушка для «жука»: как европейский автопром может повторить ошибку АвтоВАЗа
  5. Спасти нерядового прокурора. Арестованного за пытки Сергея Качушкина пытается спасти от нар его отец, близкий к Патрушеву

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте