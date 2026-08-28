Российские удары уничтожили 90% складов продуктовых сетей в Украине — министр аграрной политики Высоцкий

Удары российской армии по территории Украины уничтожили около 90% складов украинских торговых сетей, предназначенных для хранения продуктов питания. Как передает «Укринформ», об этом журналистам рассказал глава Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

«Это не означает, что украинцы останутся без продуктов питания. Будет сменная логистика, как говорится, „с колес“, другие варианты оперативного снабжения. То есть угрозы голода и системного физического дефицита продуктов питания не будет. <...> Ассортимент — да, может несколько пострадать, мы об этом раньше предупреждали. Но угрозы отсутствия, по крайней мере базовых продуктов в ближайших доступных потребителю магазинах, нет», — заверил Высоцкий.

За последний месяц ВС РФ атаковали дронами и баллистическими ракетами склады и распределительные центры продуктовых сетей «Фора», Varus, «Сільпо», Novus, отмечает «Укринформ».

В ночь на 27 августа при атаке на Киевскую область загорелись складские помещения в Фастовском районе. Днем ранее беспилотники атаковали складские здания в Чернигове. В Одессе после атаки в ночь на 24 августа загорелся ТЦ «Эпицентр». По словам главы местной ОВА Олега Кипера, главной целью массированной атаки были склады с продовольствием и энергетическая инфраструктура.