Импорт российского СПГв Китай за период с января по июль вырос на 24,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года: Пекин активно наращивает закупки сжиженного природного газа у Москвы, сокращая закупки у других стран. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни и анализ S&P Global Energy.

Объемы поставок российского СПГ в Китай росли на протяжении пяти месяцев: с марта по июль. Например, в апреле этого года в страну поставили на 40% больше газа из России, чем в апреле прошлого.

Рост импорта российского СПГ в Китай совпал с резким сокращением поставок с Ближнего Востока. Аналитики отмечают, что в целом общий объем импорта СПГ в Китай за январь–июль снизился (примерно на 4,6%), но доля российского газа в нем выросла — до 12,5%. Существенно упали, например, поставки из Катара: они сократились на 55,2% в годовом исчислении, и доля этой страны в китайском импорте СПГ снизилась до 14,5% с 30,7% годом ранее.

Аналитики S&P Global Energy связывают возросшую долю российского газа в китайских закупках со скидками на поставки газа с проекта «Арктик СПГ-2». Это проект компании «Новатэк» по добыче природного газа и по производству СПГ на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе. По последним данным, компания «Новатэк» и ее партнеры существенно расширили флот газовозов, которые обслуживают проект: сейчас в перевозках участвуют 18 танкеров, были приобретены еще как минимум семь.

Из-за сокращения морского льда доступность перевозок российского СПГ по Северному морскому пути тоже выросла. Кроме того, «Новатэк» продает газ примерно на 30–40% ниже азиатских цен.

Сам проект «Арктик СПГ-2» находится под международными санкциями с 2023 года. Ограничения распространяются также на часть его инфраструктуры и обслуживающие проект суда.

По словам трейдеров, с которыми поговорили S&P Global Energy, они опасаются, что рост доли российского СПГ в Китае окажет негативное влияние на цены. В то же время, если перебои с поставками из ОАЭ и Катара ослабнут, у китайских покупателей появится более широкий выбор поставщиков и это снизит ценовое преимущество российского газа.