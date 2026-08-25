Россия наращивает флот газовозов для поставок СПГ в Китай перед вступлением в силу запрета ЕС

«Новатэк» и его партнеры расширяют флот газовозов, обслуживающих находящийся под санкциями проект «Арктик СПГ 2». На фоне сокращения морского льда перевозки санкционного российского СПГ по Северному морскому пути достигли рекордного уровня, пишет The Barents Observer.

По данным Reuters, с начала 2026 года с «Арктик СПГ 2» в китайский порт Бэйхай было отправлено 2,3 млн тонн СПГ — всего 31 партия. В перевозках участвовали, в частности, газовозы Voskhod, Arctic Pioneer, Arctic Vostok, Zarya, Arctic Mulan, La Pérouse, Buran и Arctic Metagaz. Последний в марте был подожжен и выведен из строя в результате атаки беспилотников в Средиземном море.

Сам проект «Арктик СПГ 2» находится под международными санкциями с 2023 года. Ограничения распространяются также на часть его инфраструктуры и обслуживающие проект суда. Тем не менее «Новатэк» и его партнеры продолжают наращивать производство и экспорт.

Сейчас в перевозках задействованы как минимум 18 газовозов, включая новые Aleksey Kosygin и Konstantin Posiet, построенные на российской верфи «Звезда», а также Christophe de Margerie. Часть флота используется для перевозки СПГ через плавучие хранилища Saam у Кольского полуострова и Koryak на Камчатке.

Кроме того, в последнее время для российских перевозок приобрели еще несколько газовозов, преимущественно возрастом около 20 лет. TradeWinds относит к ним Merkuriy, Luch, Kosmos, Orion, Arctic Express, Chaivo и Avacha. Некоторые из них уже участвовали в операциях с СПГ у Кольского полуострова.

Параллельно Россия продолжает строить новые суда. Еще два газовоза — Sergey Witte и Viktor Chernomyrdin — планируется ввести в эксплуатацию в 2026–2027 годах.

The Barents Observer ожидает дальнейшего роста поставок российского арктического СПГ в Китай после вступления в силу полного запрета ЕС на российский СПГ, запланированного на 1 января 2027 года. Ограничения затронут в том числе «Ямал СПГ», который сейчас, в отличие от «Арктик СПГ 2», не находится под санкциями.