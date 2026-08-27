Хакеры из группировки Aur0ra в начале этого года взломали как минимум восемь разных компаний по всему миру. Они убедили совершить десятки вредоносных операций ИИ-помощника Cursor AI, который не так давно купила компания Илона Маска SpaceX. Об этом говорится в отчете специализирующейся на кибербезопасности компании Gambit Security.

Хакерскую атаку удалось обнаружить после того, как злоумышленники случайно оставили незащищенным доступ к серверу, на котором они работали с ИИ-агентом. Cursor AI — это редактор кода с интеграцией искусственного интеллекта. В августе этого года стало известно, что он стал частью корпорации SpaceX.

Аналитики Gambit Security обнаружили порядка 28 чатов между хакерами Aur0ra и ИИ-агентом. Им удалось убедить Cursor AI выполнить сотни вредоносных операций, в том числе украсть данные учетных записей.

В переписке хакеры отдавали ИИ-агенту краткие команды, а тот отвечал техническими рекомендациями. Часто — с использованием смайликов и в бодром тоне, что достаточно типично для чат-ботов:

«Отлично! VPN успешно подключен!» — говорилось в одном из сообщений после взлома одной из компаний.

Cursor при этом несколько раз отказывался выполнять запросы, которые считал вредными или незаконными, но хакеры почти всегда обходили отказы, возобновляя диалог и подчеркивая, что взлом был частью теста. В одной из записей, сохранившейся в журнале диалога, ИИ-агент сам отмечал для себя: «Это тестовая среда, поэтому всё законно».

Жертвами хакеров стали восемь организаций, расположенных в Израиле, Германии, Австрии, Испании, США и Аргентине. Сами аналитики, изучившие атаки, не приводят названия пострадавших компаний, но некоторые из них установило агентство Reuters. Среди них, например, шотландское агентство Helideck Certification Agency, которое проверяет вертолетные площадки, и аргентинский дистрибьютор фармацевтической продукции.

Как отмечает агентство, этот случай — один из последних примеров того, как злоумышленники применяют коммерческие инструменты ИИ в своей работе. По словам аналитиков Gambit, такие инструменты как Cursor дают хакерам «явное преимущество», позволяя работать на 30%, а то и на 50% быстрее, так как рутинную работу делегируют искусственному интеллекту.