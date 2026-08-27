Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.28

EUR

98.29

OIL

88.95

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

640

 

 

 

 

 

Новости

Русскоязычные хакеры взломали несколько компаний по всему миру, обманув ИИ-агента SpaceX

The Insider
Иллюстрация к материалу

Хакеры из группировки Aur0ra в начале этого года взломали как минимум восемь разных компаний по всему миру. Они убедили совершить десятки вредоносных операций ИИ-помощника Cursor AI, который не так давно купила компания Илона Маска SpaceX. Об этом говорится в отчете специализирующейся на кибербезопасности компании Gambit Security.

Хакерскую атаку удалось обнаружить после того, как злоумышленники случайно оставили незащищенным доступ к серверу, на котором они работали с ИИ-агентом. Cursor AI — это редактор кода с интеграцией искусственного интеллекта. В августе этого года стало известно, что он стал частью корпорации SpaceX. 

Аналитики Gambit Security обнаружили порядка 28 чатов между хакерами Aur0ra и ИИ-агентом. Им удалось убедить Cursor AI выполнить сотни вредоносных операций, в том числе украсть данные учетных записей. 

В переписке хакеры отдавали ИИ-агенту краткие команды, а тот отвечал техническими рекомендациями. Часто — с использованием смайликов и в бодром тоне, что достаточно типично для чат-ботов: 

«Отлично! VPN успешно подключен!» — говорилось в одном из сообщений после взлома одной из компаний.

Cursor при этом несколько раз отказывался выполнять запросы, которые считал вредными или незаконными, но хакеры почти всегда обходили отказы, возобновляя диалог и подчеркивая, что взлом был частью теста. В одной из записей, сохранившейся в журнале диалога, ИИ-агент сам отмечал для себя: «Это тестовая среда, поэтому всё законно».

Жертвами хакеров стали восемь организаций, расположенных в Израиле, Германии, Австрии, Испании, США и Аргентине. Сами аналитики, изучившие атаки, не приводят названия пострадавших компаний, но некоторые из них установило агентство Reuters. Среди них, например, шотландское агентство Helideck Certification Agency, которое проверяет вертолетные площадки, и аргентинский дистрибьютор фармацевтической продукции. 

Как отмечает агентство, этот случай — один из последних примеров того, как злоумышленники применяют коммерческие инструменты ИИ в своей работе. По словам аналитиков Gambit, такие инструменты как Cursor дают хакерам «явное преимущество», позволяя работать на 30%, а то и на 50% быстрее, так как рутинную работу делегируют искусственному интеллекту. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  3. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  4. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  5. Спасти нерядового прокурора. Арестованного за пытки Сергея Качушкина пытается спасти от нар его отец, близкий к Патрушеву

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте