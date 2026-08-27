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США работают над возвратом призовых судов XIX века, чтобы упростить конфискацию танкеров и их нефти — Bloomberg

The Insider
Фото: американские военные высаживаются на борт захваченного у Венесуэлы танкера, декабрь 2025 / AP

Фото: американские военные высаживаются на борт захваченного у Венесуэлы танкера, декабрь 2025 / AP

Американское Министерство юстиции работает над возрождением так называемых призовых морских судов — устаревшего морского института XIX века. Возобновление их работы, по задумке, должно облегчить конфискацию грузов с захваченных Штатами танкеров. Об этом пишет агентство Bloomberg. 

Обсуждение этой инициативы агентству подтвердил прокурор Южного округа США Аарон Рейц. Именно там (а точнее, в Хьюстоне, штат Техас) может появиться первый подобный суд, поскольку местный порт является естественным местом назначения для конфискованных танкеров. 

В случае возрождения института федеральные прокуроры смогут быстрее заявлять права на нефть и другие грузы, конфискованные с захваченных судов, как на собственность США. Затем конфискованные товары будут проданы, а вырученные средства поступят в бюджет. 

Идея самого призового суда восходит к временам парусного флота и противостоянию между колониальными державами. Этот институт характерен для XIX века и лишь изредка применялся после 1900 года. Имущество, находящееся на захваченном судне, расценивалось такими судами как «приз», который переходил экипажу судна-победителя.

После Второй мировой войны к призовым судам в США не обращались вовсе: в Штатах перешли к использованию закона о гражданской конфискации в качестве механизма ареста судов и изъятия их активов. Сейчас в Белом доме призовые суды рассматривают как способ обойти затяжной процесс обжалования этих конфискаций. 

Некоторые подобные дела действительно затягиваются на месяцы. Например, в конце прошлого года США захватили танкер с венесуэльской нефтью Skipper. Судно и его груз требовали конфисковать в пользу Вашингтона, но в дело вмешались многочисленные третьи стороны, включая судоходную компанию. Это затянуло процесс. 

Сторонники этой инициативы считают, что она поможет более эффективно компенсировать цену войны. В то же время Bloomberg отмечает, что это решение, скорее всего, гарантированно столкнется с юридическими препятствиями и будет оспариваться.

Захват грузовых судов и дальнейшая конфискация их грузов стали одной из тактик американских властей в противостоянии со странами, занимающимися нефтедобычей: например, Венесуэлой и Ираном. В начале мая этого года президент США Дональд Трамп сравнил ВМС США, поддерживающие морскую блокаду Тегерана, с пиратами: 

«Мы захватили корабль, мы захватили груз, мы захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Мы как пираты. Мы вроде как пираты, но мы не играем в игры», — сказал он. 

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