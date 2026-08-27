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Новости

На владимирское издание «Зебра ТВ» составили протокол из-за пересказа поста губернатора об атаке БПЛА

The Insider
Фото: последствия удара беспилотника по многоэтажке во Владимире, 18.07.2026 / Exilenova+

Фото: последствия удара беспилотника по многоэтажке во Владимире, 18.07.2026 / Exilenova+

На редакцию издания «Зебра ТВ» составили административный протокол из-за публикации с пересказом поста губернатора региона об атаках беспилотников. По версии властей, эта статья нарушила распоряжения оперштаба, который запрещает распространение сведений об атаках БПЛА.

Поводом для протокола стала июльская статья издания под заголовком «Из-за попадания беспилотника ночью начался пожар в многоэтажке во Владимире». В этой новости всего три абзаца, она пересказывает пост губернатора региона Александра Авдеева о результатах атаки беспилотников. 

Фото: «Зебра ТВ»

Фото: «Зебра ТВ»

Протокол составили по доносу начальницы управления массовых коммуникаций администрации губернатора Екатерины Гуцаленко. Гостехнадзор посчитал, что эта публикация действительно нарушает приказ Оперштаба региона, который запрещает распространение сведений об атаках БПЛА. Изданию теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей. 

Запрет на публикацию новостей, фото и видео с последствиями атак беспилотников действует в множестве регионов России. Во Владимирской области его ввели в марте прошлого года. «Зебра ТВ» при этом отмечает, что после появления запрета они обращались к Гуцаленко за разъяснениями и та пояснила, что цитирование губернатора и других государственных органов нарушением не является. 

Фото: «Зебра ТВ»

Фото: «Зебра ТВ»

«И вот теперь та же самая чиновница посчитала, что СМИ нарушило запрет, передав жителям города Владимира слова губернатора о том, что в результате удара БПЛА по многоэтажному дому пострадавших нет, люди эвакуированы, а власти держат ситуацию под контролем», — пишет редакция. 

В издании добавляют также, что сам запрет сформулирован «неоднозначно» и по нему власти могут штрафовать не только СМИ, но и обычных граждан. «Зебра ТВ» утверждает, что подобные претензии уже получили и другие независимые СМИ. 

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