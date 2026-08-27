На владимирское издание «Зебра ТВ» составили протокол из-за пересказа поста губернатора об атаке БПЛА

На редакцию издания «Зебра ТВ» составили административный протокол из-за публикации с пересказом поста губернатора региона об атаках беспилотников. По версии властей, эта статья нарушила распоряжения оперштаба, который запрещает распространение сведений об атаках БПЛА.

Поводом для протокола стала июльская статья издания под заголовком «Из-за попадания беспилотника ночью начался пожар в многоэтажке во Владимире». В этой новости всего три абзаца, она пересказывает пост губернатора региона Александра Авдеева о результатах атаки беспилотников.