Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.28

EUR

98.29

OIL

88.95

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

597

 

 

 

 

 

Новости

Visa и Mastercard провели первые «живые» транзакции в Сирии

The Insider
Иллюстрация к материалу

Международные платежные системы Visa и Mastercard провели свои первые международные карточные транзакции в Сирии — спустя всего два дня после того, как США исключили страну из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом сообщило агентство Reuters. 

Транзакции обеих компаний состоялись в среду. Mastercard провела операцию вместе с крупнейшим катарским коммерческим банком QNB Group, а Visa в тестировании первой «живой» транзакции в стране помог ливанский Fransabank.

В тестировании работы Visa поучаствовал и президент страны Ахмед аш-Шараа, расплатившись в одном из ресторанов исторического центра Дамаска. На странице департамента по работе с иностранными СМИ в Twitter (Х) появился видеоролик, на котором аш-Шараа пьет кофе вместе с главой Центробанка Мохаммедом Сафватом Расланом, а затем просит расплатиться «по карте». После этого он прикладывает золотистого цвета карточку к принесенному POS-терминалу:

«Более 15 лет эта простая транзакция была невозможной. Сегодня же в старейшей постоянно населенной столице мира возвращение Сирии в глобальную финансовую систему стало реальностью», — говорится в посте.

X (Twitter)https://twitter.com/SyrianResponse/status/2092749712898044296

В понедельник, 24 августа, США исключили Сирию из списка государств-спонсоров терроризма, куда страна попала еще в 1979 году. Reuters подчеркивает, что Вашингтон снял большинство секторальных санкций против Сирии еще в конце 2025 года, однако статус государства-спонсора терроризма мешал полноценному возвращению в страну крупных международных финансовых игроков.

В мае компания Bimera уже проводила первую транзакцию с использованием платежных систем Visa и Mastercard в Сирии в закрытом режиме. Тогда подчеркивалось, что речь шла об эксперименте, а не о начале официального запуска.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  3. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  4. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  5. Спасти нерядового прокурора. Арестованного за пытки Сергея Качушкина пытается спасти от нар его отец, близкий к Патрушеву

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте