Visa и Mastercard провели первые «живые» транзакции в Сирии

Международные платежные системы Visa и Mastercard провели свои первые международные карточные транзакции в Сирии — спустя всего два дня после того, как США исключили страну из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом сообщило агентство Reuters.
Транзакции обеих компаний состоялись в среду. Mastercard провела операцию вместе с крупнейшим катарским коммерческим банком QNB Group, а Visa в тестировании первой «живой» транзакции в стране помог ливанский Fransabank.
В тестировании работы Visa поучаствовал и президент страны Ахмед аш-Шараа, расплатившись в одном из ресторанов исторического центра Дамаска. На странице департамента по работе с иностранными СМИ в Twitter (Х) появился видеоролик, на котором аш-Шараа пьет кофе вместе с главой Центробанка Мохаммедом Сафватом Расланом, а затем просит расплатиться «по карте». После этого он прикладывает золотистого цвета карточку к принесенному POS-терминалу:
«Более 15 лет эта простая транзакция была невозможной. Сегодня же в старейшей постоянно населенной столице мира возвращение Сирии в глобальную финансовую систему стало реальностью», — говорится в посте.
В понедельник, 24 августа, США исключили Сирию из списка государств-спонсоров терроризма, куда страна попала еще в 1979 году. Reuters подчеркивает, что Вашингтон снял большинство секторальных санкций против Сирии еще в конце 2025 года, однако статус государства-спонсора терроризма мешал полноценному возвращению в страну крупных международных финансовых игроков.
В мае компания Bimera уже проводила первую транзакцию с использованием платежных систем Visa и Mastercard в Сирии в закрытом режиме. Тогда подчеркивалось, что речь шла об эксперименте, а не о начале официального запуска.