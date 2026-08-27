Visa и Mastercard провели первые «живые» транзакции в Сирии

Международные платежные системы Visa и Mastercard провели свои первые международные карточные транзакции в Сирии — спустя всего два дня после того, как США исключили страну из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом сообщило агентство Reuters.

Транзакции обеих компаний состоялись в среду. Mastercard провела операцию вместе с крупнейшим катарским коммерческим банком QNB Group, а Visa в тестировании первой «живой» транзакции в стране помог ливанский Fransabank.

В тестировании работы Visa поучаствовал и президент страны Ахмед аш-Шараа, расплатившись в одном из ресторанов исторического центра Дамаска. На странице департамента по работе с иностранными СМИ в Twitter (Х) появился видеоролик, на котором аш-Шараа пьет кофе вместе с главой Центробанка Мохаммедом Сафватом Расланом, а затем просит расплатиться «по карте». После этого он прикладывает золотистого цвета карточку к принесенному POS-терминалу: