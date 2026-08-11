В Сирии Башара Асада заочно приговорили к смертной казни

Суд в Дамаске заочно приговорил бывшего президента Сирии Башара Асада к смертной казни. Об этом пишет местное агентство SANA. После свержения Асада в 2024-м Россия предоставила ему убежище.

Бывшего сирийского президента признали виновным в умышленных убийствах, преступлениях против человечности и пытках. Его заочно приговорили к высшей мере наказания.

К смертной казни также приговорен его двоюродный брат Атеф Наджиб. Он был генералом сирийской армии. Его обвинили в руководстве подавлением протестов в южной провинции страны Дараа, что привело к восстанию, а затем и к гражданской войне. Наджиб, как отмечает France 24, стал одним из самых высокопоставленных чиновников, которые были задержаны и предстали перед судом.

Башар Асад руководил Сирией с 2000 года и был свергнут в декабре 2024-го. Он бежал из страны и получил убежище в России. Последнее, в частности, подтверждал посол России в Ираке, говоря, что Москва предложила Асаду убежище, но при условии отказа от медийной и политической активности.

Позже газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что Асад ведет в Москве уединенный образ жизни и почти не общается ни с кем из своего бывшего окружения. Он учит русский язык и углубляет свои знания в офтальмологии. Изначально по образованию он был именно врачом-офтальмологом.