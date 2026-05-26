Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.55

EUR

85.45

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

300

 

 

 

 

 

Новости

Сирийские власти заявили, что обнаружили остатки химической программы Асада — Reuters

The Insider
Иллюстрация к материалу

Переходные власти Сирии обнаружили остатки тайной программы химического оружия бывшего президента Башара Асада, включая сырье и боеприпасы, похожие на те, что использовались при газовых атаках во время гражданской войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постоянного представителя Сирии при Организации по запрещению химического оружия Мохамада Катуба.

По его словам, сирийские власти также задержали 18 человек, подозреваемых в причастности к химической программе режима Асада. Среди задержанных есть высокопоставленные военные, политические и технические чиновники.

Катуб пояснил, что речь идет об остатках программы, существование которой предыдущие власти Сирии скрывали. Где именно были обнаружены материалы и боеприпасы, не уточняется.

Reuters отмечает, что химическое оружие неоднократно применялось во время сирийской гражданской войны. Западные страны и международные организации обвиняли режим Асада в организации атак с использованием зарина и хлора против мирного населения. Дамаск эти обвинения отрицал.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте