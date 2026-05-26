Сирийские власти заявили, что обнаружили остатки химической программы Асада — Reuters

Переходные власти Сирии обнаружили остатки тайной программы химического оружия бывшего президента Башара Асада, включая сырье и боеприпасы, похожие на те, что использовались при газовых атаках во время гражданской войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постоянного представителя Сирии при Организации по запрещению химического оружия Мохамада Катуба.

По его словам, сирийские власти также задержали 18 человек, подозреваемых в причастности к химической программе режима Асада. Среди задержанных есть высокопоставленные военные, политические и технические чиновники.

Катуб пояснил, что речь идет об остатках программы, существование которой предыдущие власти Сирии скрывали. Где именно были обнаружены материалы и боеприпасы, не уточняется.

Reuters отмечает, что химическое оружие неоднократно применялось во время сирийской гражданской войны. Западные страны и международные организации обвиняли режим Асада в организации атак с использованием зарина и хлора против мирного населения. Дамаск эти обвинения отрицал.