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Новости

Почти 10 кг украшений и золотой посуды возрастом три тысячи лет украли из музея в испанской Вильене

The Insider
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Неизвестные утром 27 августа ограбили музей MUVI в испанском городе Вильена. Они похитили «Сокровища Вильены» — золотые украшения бронзового века, чей возраст оценивают более чем в 3000 лет. Об этом пишут издания El Pais и SER

Ограбление началось с отвлекающего маневра. Рано утром — около 5:16 — сработала сигнализация в местном спортивном центре. Сотрудники службы безопасности направились туда, а спустя четыре минуты — в 5:20 — сработала сигнализация уже в музее. Когда спустя четыре минуты на место прибыла полиция, здание уже было пустым, а украшения — украдены. 

Грабители сначала попытались зайти через главный вход, но в итоге проникли через боковые окна, которые были оборудованы всей необходимой защитой и пуленепробиваемым стеклом. Подозреваемых в краже пока не нашли: камеры видеонаблюдения лишь зафиксировали группу людей на двух автомобилях, но их личности неизвестны. 

На пресс-конференции мэр Вильены Фульхенсио Сердан подтвердил, что грабители «украли большую часть сокровищ». Вильенские сокровища суммарно весят 10 килограммов. Среди них — золотые и серебряные украшения (кольца и браслеты), чаши и сосуды из золота, фрагменты царского скипетра и другие предметы. 

Их общую стоимость оценивают более чем в 1,5 млн евро. На черном рынке эта сумма может возрасти кратно, отмечает El Pais.

Для такого небольшого города как Вильена (население — около 35 тысяч человек) это ограбление стало настоящим потрясением, признают местные власти: 

«Они уничтожили нас. Это часть нашего наследия, нашего богатства. Сокровища — наша гордость как города», — заявил мэр Вильены.

«Сокровища Вильены» датируются примерно 1250 годом до н.э. Таким образом, их возраст — более трех тысяч лет. Они были случайно обнаружены в 1963 году. Это одна из важнейших коллекций золотых изделий бронзового века на Пиренейском полуострове.

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