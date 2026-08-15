Итальянская полиция нашла украденные из музея под Пармой картины Сезанна, Ренуара и Матисса, подозреваемые — девять граждан Молдовы

Карабинеры из подразделения по защите культурного наследия обнаружили три полотна французских мастеров — Поля Сезанна, Пьера-Огюста Ренуара и Анри Матисса, — похищенные в марте из музея неподалеку от Пармы. Об этом сообщили итальянские официальные лица, передает Reuters.

Картины нашли в одной из квартир в Парме, по данным агентства AGI. Согласно этой информации, фигурантами расследования о краже стали девять граждан Молдовы.

Речь идет о работах «Чашка и тарелка с вишнями» Сезанна, «Рыбы» Ренуара и «Одалиска на террасе» Матисса. Их похитили из музея Fondazione Magnani Rocca в Мамиано ди Траверсетоло в ночь с 22 на 23 марта. Искусствоведы оценивали стоимость полотен более чем в €9 млн.

Полиция в тот же день опубликовала видеозапись ограбления. На кадрах видно, как двое грабителей в масках забираются в здание через окно, снимают три картины со стены и сразу уходят. Вся операция заняла меньше трех минут.

В музее Fondazione Magnani Rocca хранится частная коллекция, которую собрал музыкальный критик Луиджи Маньяни. В нее входят работы Тициана, Франсиско Гойи, Джованни Баттисты Тьеполо, Клода Моне, Питера Пауля Рубенса и Джорджо Моранди.

В феврале 2026 года в отставку ушла директор Лувра Лоранс де Кар. Крупнейшим скандалом за время ее руководства стало ограбление музея осенью 2025 года. За семь минут грабители, пробравшиеся в здание через окно, вынесли девять ювелирных изделий из зала Аполлона, где выставлена коллекция украшений Наполеона III и императрицы Евгении. Корону Евгении в поврежденном состоянии позднее нашли рядом с музеем.