Директор Лувра Лоранс де Кар ушла в отставку. При ней музей ограбили, а двух сотрудников обвинили в мошенничестве с билетами

Директор Лувра Лоранс де Кар ушла в отставку по собственному желанию. Она подала прошение на имя президента Франции Эммануэля Макрона, которое тот удовлетворил. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

«Госпожа Лоранс де Кар направила президенту Республики заявление об отставке с поста президента Лувра. Глава государства принял его, приветствуя акт ответственности во время, когда крупнейшему в мире музею необходимы спокойствие и мощный новый импульс для реализации масштабных проектов в области безопасности и модернизации», — говорится в пресс-релизе. Согласно ему, Макрон уже поручил Лоранс де Кар «миссию в рамках французского председательства в G7 по сотрудничеству между крупнейшими музеями заинтересованных стран».

Лоранс де Кар занимала свой пост с сентября 2021 года, она стала первой женщиной на этом посту. За время ее руководства произошло сразу несколько скандалов, самым крупным из которых стало ограбление музея осенью 2025 года: за семь минут несколько грабителей, пробравшихся в здание через окно, вынесли девять ювелирных изделий из зала Аполлона, где выставлена коллекция украшений Наполеона III и императрицы Евгении. Корону Евгении в поврежденном состоянии позднее нашли рядом с музеем — вероятно, грабители обронили ее. Общая стоимость похищенного составила €88 млн.

В ноябре музей закрыл галерею Кампана, расположенную в первом этаже крыла Сюлли, для проверки хрупких и ослабленных балок, поддерживающих часть второго этажа, где находятся офисные помещения. Закрыть пришлось девять залов с древнегреческой керамикой.

Зимой Лувр несколько раз полностью или частично закрывался из-за забастовок персонала: сотрудники требовали повысить заработную плату и улучшить условия труда. Некоторые профсоюзные лидеры также критиковали стиль управления Лоранс де Кар, который называли чересчур ригидным.

В феврале этого года в музее произошло сразу два неприятных события. В галерее Денон, где хранятся ценные живописные полотна, в том числе всемирно известная «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, прорвало трубу, туда пришлось вызывать пожарную бригаду. Зал, где висит «Мона Лиза», не пострадал, но вода повредила помещение с итальянскими произведениями искусства XV века и его декоративный потолок, расписанный французским художником Шарлем Мейнье.

За день до этого полиция предъявила обвинения двум сотрудникам музея и нескольким сторонним гидам в мошенничестве с билетами. По версии правоохранителей, гиды подкупали сотрудников музея, которые позволяли им проводить группы туристов (в основном китайских) в музей, избежав уплаты сборов за проведение экскурсий. Полиция изъяла около миллиона евро наличными, общая сумма нанесенного ущерба составляет около 10–12 млн евро.

Два дня назад активисты британской группировки «Все ненавидят Илона» разместили в одном из помещений Лувра фотографию принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, сделанную после допроса в полицейском участке Эйлшема по делу о связях с американским финансистом и сутенером Джеффри Эпштейном. Фотографию убрали примерно через пятнадцать минут.