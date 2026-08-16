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На Сицилии из музея украли четыре картины художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины

The Insider
Иллюстрация к материалу

Из Регионального музея Мессины (MuMe) на Сицилии похитили четыре работы итальянского художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины, сообщает The Guardian.

Кража произошла вечером 15 августа, когда в Италии отмечали национальный праздник Феррагосто, а в самой Мессине проходил крупный религиозный фестиваль Ла-Вара. Предположительно, преступники воспользовались тем, что внимание полиции и жителей города было сосредоточено на праздновании.

Воры смогли обойти музейную сигнализацию, вскрыли защищенные витрины и похитили четыре деревянные панели. Три из них входили в «Полиптих Святого Григория» (Polittico di San Gregorio) — одну из наиболее значимых работ Антонелло да Мессины. Изначально алтарь состоял из шести панелей и был создан для монастыря Сан-Грегорио, разрушенного во время Мессинского землетрясения 1908 года. До кражи сохранились пять панелей. Это была единственная работа художника, которая никогда не покидала его родную Мессину.

Четвертая похищенная работа — небольшая двусторонняя картина с изображением Девы Марии с младенцем и францисканского монаха на одной стороне и Христа на другой. В 2003 году власти Сицилии приобрели ее на аукционе Christie's. В том же году авторство картины приписали Антонелло.

Антонелло да Мессина родился около 1430 года и считается одним из крупнейших итальянских художников XV века. В феврале 2026 года правительство Италии приобрело на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке его картину Ecce Homo (букв. «вот человек; это человек») за $14,9 млн.

Кража произошла на следующий день после того, как итальянская полиция сообщила о возвращении трех других похищенных произведений искусства — картин Поля Сезанна, Пьера Огюста Ренуара и Анри Матисса. Их украли ранее в этом году из частного музея недалеко от Пармы.

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