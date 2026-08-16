На Сицилии из музея украли четыре картины художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины

Из Регионального музея Мессины (MuMe) на Сицилии похитили четыре работы итальянского художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины, сообщает The Guardian.

Кража произошла вечером 15 августа, когда в Италии отмечали национальный праздник Феррагосто, а в самой Мессине проходил крупный религиозный фестиваль Ла-Вара. Предположительно, преступники воспользовались тем, что внимание полиции и жителей города было сосредоточено на праздновании.

Воры смогли обойти музейную сигнализацию, вскрыли защищенные витрины и похитили четыре деревянные панели. Три из них входили в «Полиптих Святого Григория» (Polittico di San Gregorio) — одну из наиболее значимых работ Антонелло да Мессины. Изначально алтарь состоял из шести панелей и был создан для монастыря Сан-Грегорио, разрушенного во время Мессинского землетрясения 1908 года. До кражи сохранились пять панелей. Это была единственная работа художника, которая никогда не покидала его родную Мессину.

Четвертая похищенная работа — небольшая двусторонняя картина с изображением Девы Марии с младенцем и францисканского монаха на одной стороне и Христа на другой. В 2003 году власти Сицилии приобрели ее на аукционе Christie's. В том же году авторство картины приписали Антонелло.

Антонелло да Мессина родился около 1430 года и считается одним из крупнейших итальянских художников XV века. В феврале 2026 года правительство Италии приобрело на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке его картину Ecce Homo (букв. «вот человек; это человек») за $14,9 млн.

Кража произошла на следующий день после того, как итальянская полиция сообщила о возвращении трех других похищенных произведений искусства — картин Поля Сезанна, Пьера Огюста Ренуара и Анри Матисса. Их украли ранее в этом году из частного музея недалеко от Пармы.