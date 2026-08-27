Южная Корея призвала Meta распространить ограничения для подростков на весь мир после соглашения о выплате до $18 млрд по искам в США

Meta согласилась выплатить до $18 млрд по искам американских властей, обвинявших компанию в том, что Facebook и Instagram были устроены таким образом, чтобы вызывать зависимость у детей. После заключения соглашения регулятор Южной Кореи призвал Meta распространить предусмотренные им ограничения для подростков не только на США, но и на молодых пользователей по всему миру, сообщает Reuters.

Соглашение с властями почти всех американских штатов было объявлено 26 августа. Оно предусматривает выплаты в течение десяти лет и ряд ограничений для пользователей младше 18 лет. В частности, без согласия родителей подростки смогут пользоваться Facebook и Instagram не более двух часов в день, а доступ к приложениям будет заблокирован с полуночи до 6 утра. Meta также должна отключить большинство push-уведомлений во время школьных занятий — с 8:00 до 15:00 — и усилить защиту детей от контента с возрастными ограничениями.

Из общей суммы около $12,7 млрд составляют гарантированные выплаты, еще примерно $5 млрд зависят от того, введут ли сопоставимые меры Snapchat, TikTok и YouTube. Meta при этом не признала нарушений. Соглашение не требует от компании отказаться от персонализированных рекомендаций или таргетированной рекламы.

27 августа южнокорейский медиарегулятор заявил, что некоторые из этих мер следует распространить на молодых пользователей по всему миру. В частности, регулятор указал на алгоритмические рекомендации, отображение показателей вовлеченности, включая число лайков, и push-уведомления, которые могут стимулировать пользователей чаще возвращаться в приложения.

На соглашение также отреагировали власти Австралии и Малайзии. Министр связи Австралии Аника Уэллс заявила, что оно показывает: у социальных платформ есть инструменты для защиты молодых пользователей от вызывающих зависимость функций. Австралийская юридическая фирма Shine Lawyers тем временем изучает возможность подать аналогичный коллективный иск против Meta. На Филиппинах министр информационных и коммуникационных технологий Генри Агуда сообщил, что рассчитывает использовать американское соглашение в переговорах с Meta по вопросам сексуальной эксплуатации детей, онлайн-мошенничества и груминга несовершеннолетних.

Соглашение завершило федеральный процесс по искам американских штатов против Meta, начавшийся 18 августа. Четыре штата — Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси — до заключения сделки рассчитывали потребовать от компании около $200 млрд штрафов. При этом против социальных платформ в США по-прежнему рассматриваются тысячи других исков от частных лиц, школьных округов, муниципалитетов и государственных органов.