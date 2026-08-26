На экс-гендиректора завода «Звезда-Стрела» завели дело по факту хищений при оборонзаказе. Его предшественник уже сел за мошенничество

Военное следственное управление Следственного комитета России (ВСУ СК РФ) на основании материалов Управления ФСБ (УФСБ) России по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении трех человек по факту хищений при гособоронзаказе на сумму свыше 110 млн рублей. Об этом сообщило госагентство РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ РФ по региону. Речь идет об экс-гендиректоре завода «Звезда-Стрела» Александре Шефрановиче, который руководил предприятием с января 2023-го по июнь 2025 года, а также об индивидуальном предпринимателе Дмитрии Мисюре и бывшем начальнике 567-го военного представительства Минобороны России Денисе Коломийцеве.

«Установлено, что бывший генеральный директор АО „Звезда-Стрела“, один из соисполнителей гособоронзаказа, а также бывший начальник 567 военного представительства Минобороны России в 2025 году умышленно внесли в экономическую документацию недостоверные данные о себестоимости одного из изделий. В результате указанных действий Министерству обороны Российской Федерации был причинен ущерб на сумму свыше 110 миллионов рублей», — говорится в сообщении УФСБ по Ростовской области.

Дело возбуждено по статьям «мошенничество», «злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», «получение взятки» и «дача взятки». По данным газеты «Коммерсантъ», предпринимателя Мисюру отправили под домашний арест, два других фигуранта находятся под подпиской о невыезде.

Ранее, в 2024 году, Таганрогский городской суд приговорил еще одного бывшего гендиректора завода «Звезда-Стрела», Владимира Масленского, к четырем годам колонии за мошенничество в особо крупном размере при исполнении госконтрактов. По этому делу также проходили директор ООО «ТПК „Горизонт“» и ООО «Таганрогский литейный завод» Константин Слинько и начальник экономического отдела АО «Звезда-Стрела» Лидия Агапова. Слинько приговорили в 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Агапову — к двум годам в колонии-поселении.

АО «Звезда-Стрела» находится в Таганроге, входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Специализируется на производстве тары для хранения и транспортирования боеприпасов и управляемых ракет, также выпускает детали и принадлежности для летательных и космических аппаратов.