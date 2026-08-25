За неделю в России арестовали трех руководителей компаний из отрасли БПЛА. Последним стал глава «ТулаДрона»

Гендиректора научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «ТулаДрон» Евгения Григорьева задержали 14 августа и отправили в СИЗО на два месяца, сообщили «Тульские новости». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК. Фабула дела, предполагаемый ущерб и позиция Григорьева пока неизвестны.

Шестью днями ранее суд арестовал действующего и бывшего гендиректоров производителя беспилотников «Дрон солюшнс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Им также предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве. Таким образом, Григорьев стал третьим действующим или бывшим руководителем компании из отрасли БПЛА, отправленным в СИЗО за шесть дней. Публичных подтверждений того, что уголовные дела связаны между собой, нет.

«ТулаДрон» создали в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». На создание центра направили более 1 млрд рублей, около 700 млн из которых поступили из федерального бюджета. Еще 177,2 млн рублей заложили в региональном бюджете на работу организации в 2025 году, включая формирование штата и выпуск первых партий продукции.

В январе 2025 года Минпромторг присвоил «ТулаДрону» статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области беспилотных авиасистем. Центр открыли в конце того же года, а начало серийного производства планировали на 2026 год. В июне губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал «ТулаДрон» одним из десяти крупнейших научно-производственных центров БПЛА в России.

Аресты проходят на фоне кампании силовиков против российских производителей беспилотников, получавших государственную поддержку. В мае в СИЗО отправили бывшего гендиректора «Транспорта будущего» Юрия Козаренко, а в конце июля — чиновницу Минпромторга и нескольких руководителей группы «Эфко». Следствие заинтересовалось проектом выпуска 750 беспилотников, на который государство выделило субсидию в размере 4,5 млрд рублей.