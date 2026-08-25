Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.29

EUR

97.44

OIL

91.62

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1021

 

 

 

 

 

Новости

За неделю в России арестовали трех руководителей компаний из отрасли БПЛА. Последним стал глава «ТулаДрона»

The Insider
Правительство Тульской области

Правительство Тульской области

Гендиректора научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «ТулаДрон» Евгения Григорьева задержали 14 августа и отправили в СИЗО на два месяца, сообщили «Тульские новости». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК. Фабула дела, предполагаемый ущерб и позиция Григорьева пока неизвестны.

Шестью днями ранее суд арестовал действующего и бывшего гендиректоров производителя беспилотников «Дрон солюшнс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Им также предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве. Таким образом, Григорьев стал третьим действующим или бывшим руководителем компании из отрасли БПЛА, отправленным в СИЗО за шесть дней. Публичных подтверждений того, что уголовные дела связаны между собой, нет.

«ТулаДрон» создали в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». На создание центра направили более 1 млрд рублей, около 700 млн из которых поступили из федерального бюджета. Еще 177,2 млн рублей заложили в региональном бюджете на работу организации в 2025 году, включая формирование штата и выпуск первых партий продукции.

В январе 2025 года Минпромторг присвоил «ТулаДрону» статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области беспилотных авиасистем. Центр открыли в конце того же года, а начало серийного производства планировали на 2026 год. В июне губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назвал «ТулаДрон» одним из десяти крупнейших научно-производственных центров БПЛА в России.

Аресты проходят на фоне кампании силовиков против российских производителей беспилотников, получавших государственную поддержку. В мае в СИЗО отправили бывшего гендиректора «Транспорта будущего» Юрия Козаренко, а в конце июля — чиновницу Минпромторга и нескольких руководителей группы «Эфко». Следствие заинтересовалось проектом выпуска 750 беспилотников, на который государство выделило субсидию в размере 4,5 млрд рублей.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. Обессиленный пол. Почему у мужчин во всем мире снижается тестостерон
  3. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  4. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  5. «Соленая вода, еда не каждый день и палатка вместо дома — будь проклята такая жизнь!» — исповедь жителя Газы

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте