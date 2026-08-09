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Новости

В Москве арестовали руководителей «Дрон Солюшнс». В апреле разработанный компанией беспилотник показывали Путину

The Insider
kremlin.ru

kremlin.ru

Кузьминский районный суд Москвы отправил под арест нынешнего гендиректора производителя беспилотников «Дрон Солюшнс» Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалию. Обоим вменяют мошенничество в особо крупном размере. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Фабула дела, предполагаемая сумма ущерба и позиция обвиняемых пока не раскрываются.

«Дрон Солюшнс» зарегистрирована в Москве в 2018 году и разрабатывает беспилотные авиационные системы, программное обеспечение для управления ими и системы компьютерного зрения. Барбасову принадлежит около 40% компании, еще 23% контролирует Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы, один из учредителей с января 2026 года — Минпромторг. Хазалия остается миноритарным совладельцем.

В апреле министр здравоохранения Михаил Мурашко показал Владимиру Путину разработанную «Дрон Солюшнс» беспилотную авиасистему «Аист», обнаружил The Insider. Она предназначена для мониторинга, доставки грузов, обеспечения связи и ретрансляции сигнала. Как утверждает производитель, аппарат способен перевозить до 10 кг и преодолевать до 500 км.

Компания получила не менее 270 млн рублей инвестиций от Московского венчурного фонда, частного инвестора и фонда «Восход», якорным инвестором которого является группа «Интеррос» Владимира Потанина. В 2022 году в нее вложили 20 млн рублей, в 2023-м — 170 млн, а в декабре 2024 года — еще 80 млн. Средства последнего раунда предназначались для расширения производства и обновления оборудования.

Аресты проходят на фоне начавшейся весной кампании силовиков против российских производителей беспилотников. В мае The Insider писал о проверках компаний, получавших господдержку по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». В частности, тогда арестовали бывшего гендиректора «Транспорта будущего» Юрия Козаренко.

В конце июля по связанному с «Транспортом будущего» делу задержали миллиардера Валерия Кустова и других руководителей группы «Эфко», а также чиновницу Минпромторга. Следствие заинтересовалось проектом серийного производства 750 беспилотников, на который выделили субсидию в 4,5 млрд рублей. Публичных подтверждений того, что аресты руководителей «Дрон Солюшнс» относятся к тому же уголовному делу, нет.

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