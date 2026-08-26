Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков рассказал о работе над учебником по истории Украины. В нем школьникам расскажут, как «сегодняшний киевский режим докатился до такого», цитирует Мягкова РБК.

Учебник будет предназначен для «школьников на той территории, которая находится сегодня еще под контролем киевского режима». Он будет охватывать исторический период с древнейших времен до наших дней:

«Это будет правдивый учебник, в котором будет показано, как в том числе сегодняшний киевский режим докатился до такого. И какова настоящая правда нашей истории, в том числе совместной истории», — сказал Мягков.

Пособие должно раскрывать тему единства древнерусского народа и возникновения термина «украинизм», пояснил он.

Конкретные сроки подготовки учебника, его автор, а также будет ли он включен в школьную программу и если да, то где, не уточняется.

Ранее этим летом российские власти представили учебник «История Донбасса и Новороссии». Их включили в федеральный перечень учебников от Минпросвещения РФ.