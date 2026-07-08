Кононов публикует оглавления всех трех учебников. Первый, для 5-х классов, посвящен событиям до XVII века, в том числе нашествию Монгольской империи и появлению первых казаков. Один из параграфов, как следует из оглавления, называется «Великая Россия набирает силу».

Программа для 6-х классов охватывает события с XVII по начало XX века. В нем появляются параграфы «Рождение Новороссии» и «Расцвет Новороссии». Главы для 7-х классов охватывают события Советского Союза вплоть до наших дней.

Последние три параграфа посвящены событиям последних лет. Например, в одном из них рассказывается о развале СССР и независимости Украины — его назвали «В „самостийной“ Украине», при этом «самостийный» (независимый) взяли в кавычки. Последние два параграфа, по всей видимости, повествуют о событиях с 2014 года — они называются «Борьба за независимость» и «Возвращение в Россию».

Впервые учебники «История Донбасса и Новороссии» для 5–7-х классов презентовали в конце прошлого месяца. Позже министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в них «представлена вся объективная информация, а не то вранье, которое было в украинских учебниках». Глава Минпросвещения тогда утверждал, что ведомство готово передать учебники заграничным коллегам, чтобы те «убедились в том, что учебники объективны» и «не сеют какую-то вражду».