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«Возвращение в Россию»: ответственный секретарь гослинейки учебников истории показал оглавление «Истории Донбасса и Новороссии»

The Insider
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В новых учебниках «История Донбасса и Новороссии», которые получат школы в подконтрольных России регионах Украины, появятся параграфы «Рождение Новороссии», «Борьба за независимость» и «Возвращение в Россию». Их содержание опубликовал в своем Telegram-канале Владислав Кононов, ответственный секретарь гослинейки учебников истории и референт управления Администрации президента по госполитике в гуманитарной сфере, обратил внимание The Insider. 

Анонсируется, что книги появятся к 1 сентября во всех школах на подконтрольных России территориях «ЛДНР», Запорожской и Херсонской областей. До публикации Кононова их содержание не было известно. 

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Кононов публикует оглавления всех трех учебников. Первый, для 5-х классов, посвящен событиям до XVII века, в том числе нашествию Монгольской империи и появлению первых казаков. Один из параграфов, как следует из оглавления, называется «Великая Россия набирает силу». 

Программа для 6-х классов охватывает события с XVII по начало XX века. В нем появляются параграфы «Рождение Новороссии» и «Расцвет Новороссии». Главы для 7-х классов охватывают события Советского Союза вплоть до наших дней. 

Последние три параграфа посвящены событиям последних лет. Например, в одном из них рассказывается о развале СССР и независимости Украины — его назвали «В самостийной“ Украине», при этом «самостийный» (независимый) взяли в кавычки. Последние два параграфа, по всей видимости, повествуют о событиях с 2014 года — они называются «Борьба за независимость» и «Возвращение в Россию». 

Впервые учебники «История Донбасса и Новороссии» для 5–7-х классов презентовали  в конце прошлого месяца. Позже министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в них «представлена вся объективная информация, а не то вранье, которое было в украинских учебниках». Глава Минпросвещения тогда утверждал, что ведомство готово передать учебники заграничным коллегам, чтобы те «убедились в том, что учебники объективны» и «не сеют какую-то вражду».

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