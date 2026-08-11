Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебников, разрешенных к использованию в школах, учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5 и 6–7 классов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владислав Кононов, ответственный секретарь гослинейки учебников истории и референт управления Администрации президента по госполитике в гуманитарной сфере.

Учебники охватывают «историю» оккупированных территорий Украины: «ДНР», «ЛНР», Запорожскую и Херсонскую область. Они поступят в школы на оккупированных территориях с 1 сентября текущего года.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения, учебники «Донбасс и Новороссия» охватывают «период от древнейших времен до современности». Курс включает и изучение новейшей истории, в том числе «события периода нахождения регионов в составе Украины и их возвращение в состав России».