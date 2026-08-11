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Учебники по истории «Донбасса и Новороссии» для 5 и 6–7 классов включили в федеральный перечень учебников Минпросвещения РФ

The Insider
Министр просвещения Сергей Кравцов с новыми учебниками. Фото: ТАСС

Министр просвещения Сергей Кравцов с новыми учебниками. Фото: ТАСС

Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебников, разрешенных к использованию в школах, учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5 и 6–7 классов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владислав Кононов, ответственный секретарь гослинейки учебников истории и референт управления Администрации президента по госполитике в гуманитарной сфере. 

Учебники охватывают «историю» оккупированных территорий Украины: «ДНР», «ЛНР», Запорожскую и Херсонскую область. Они поступят в школы на оккупированных территориях с 1 сентября текущего года. 

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения, учебники «Донбасс и Новороссия» охватывают «период от древнейших времен до современности». Курс включает и изучение новейшей истории, в том числе «события периода нахождения регионов в составе Украины и их возвращение в состав России».

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Судя по отдельным страницам, которые ранее публиковал Кононов, последние разделы курса называются «В „самостийной“ Украине», «Борьба за независимость» и «Возвращение в Россию».

В федеральный перечень учебников входят пособия по истории 32 российских регионов (помимо оккупированных территорий).

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