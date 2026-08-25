США распорядились сократить сразу несколько военных учений с Сеулом. Это «подготовка почвы» перед встречей Трампа с лидером КНДР — эксперты

За последнюю неделю Соединенные Штаты объявили о значительном сокращении или вовсе отмене нескольких крупных совместных учений с Южной Кореей — одним из ключевых союзников Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Причина — не столько в затянувшейся войне США с Ираном, которая требует больше военных, но скорее — в желании Дональда Трампа провести продуктивную встречу с лидером соседней КНДР Ким Чен Ыном, считают эксперты.
Что случилось?
Изначально американский президент поручил Пентагону сократить ежегодные учения «Щит свободы Ульчи» (Ulchi Freedom Shield): их урезали с 11 до 5 дней, сократив при этом срок полевой подготовки. Об этом стало известно 17 августа. Уже в этот понедельник, 24 августа, выяснилось, что Вашингтон решил отменить запланированные на сентябрь десантные учения «Два дракона» (Ssang Yong).
В случае первых учений Трамп ссылался на две причины для их сокращения: это большие статьи расходов и «совершенно неуместный и враждебный сигнал» соседней Северной Корее. Во втором случае Вашингтон объяснил решение нехваткой доступных сил из-за войны с Ираном.
«Подготовка почвы» перед встречей с Ким Чен Ыном
Как отмечает в разговоре с The Insider американистка Александра Филиппенко, в большей степени отмена подобных учений связана с желанием Трампа «улучшить атмосферу» перед возможной встречей с Ким Чен Ыном в ноябре этого года. В случае со «Щитом свободы» Трамп также упоминал в своих соцсетях, что Сеул не поддержал его в войне против Тегерана, но, по мнению эксперта, это две несвязанные вещи:
«Дональд Трамп неоднократно говорил, что он запомнит, кто не поддержал его операцию „Эпическая ярость“, тем не менее, это не сказалось принципиально на некоторых союзниках вроде Италии или Франции. Кроме заявлений ничего не последовало. А вот сокращение учений, тем более таких, с 11 до 5 дней — это выглядит гораздо серьезнее. Скорее это связано с желанием подготовить почву перед встречей в надежде на то, что можно будет чего-нибудь добиться, особенно учитывая, что Дональд Трамп несколько раз комментировал наличие ядерного оружия у Северной Кореи. Он говорил про 57 ракет, хотя южнокорейские дипломаты говорили про гораздо большее число. Тем не менее, это сейчас в поле зрения Дональда Трампа, и я связываю это всё с этим».
В Южной Корее новости об отмене и сокращении учений вряд ли воспринимают как «сильно враждебные» жесты со стороны Трампа, считает кореист Фёдор Тертицкий:
«Нынешняя администрация вообще очень сильно выступает за переговоры с Северной Кореей и за выстраивание отношений. Причина одна — когда происходят саммиты между южнокорейским президентом и северокорейским вождем, у южнокорейского президента всегда растет рейтинг. И Ли Чжэ Мён очень хотел бы, чтобы его рейтинг вырос.
Разговоров о предательстве я здесь не слышал. Наоборот, если произойдет саммит, то я думаю, что президенту Ли будет очень приятно, потому что он на этом фоне получит возможность показаться и это может поднять его рейтинг».
Как писала ранее газета The Wall Street Journal, Трамп намерен добиться встречи с Ким Чен Ыном на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в китайском Шэньчжэне в ноябре. По данным издания, американский лидер намерен убедить северокорейского коллегу отказаться от ядерной программы.
Во время своего первого президентского срока Трамп уже пытался проводить подобную «ядерную дипломатию», но с того момента северокорейская ядерная программа только усилилась. Филиппенко также отмечает, что нормализовать отношения за эти три встречи Трампа с Ким Чен Ыном в 2018–2019 годах так и не удалось.