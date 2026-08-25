США распорядились сократить сразу несколько военных учений с Сеулом. Это «подготовка почвы» перед встречей Трампа с лидером КНДР — эксперты

За последнюю неделю Соединенные Штаты объявили о значительном сокращении или вовсе отмене нескольких крупных совместных учений с Южной Кореей — одним из ключевых союзников Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Причина — не столько в затянувшейся войне США с Ираном, которая требует больше военных, но скорее — в желании Дональда Трампа провести продуктивную встречу с лидером соседней КНДР Ким Чен Ыном, считают эксперты.

Что случилось?

Изначально американский президент поручил Пентагону сократить ежегодные учения «Щит свободы Ульчи» (Ulchi Freedom Shield): их урезали с 11 до 5 дней, сократив при этом срок полевой подготовки. Об этом стало известно 17 августа. Уже в этот понедельник, 24 августа, выяснилось, что Вашингтон решил отменить запланированные на сентябрь десантные учения «Два дракона» (Ssang Yong).

В случае первых учений Трамп ссылался на две причины для их сокращения: это большие статьи расходов и «совершенно неуместный и враждебный сигнал» соседней Северной Корее. Во втором случае Вашингтон объяснил решение нехваткой доступных сил из-за войны с Ираном.