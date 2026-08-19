Южная Корея и США сократили срок совместных учений после указания Трампа, который не хочет портить отношения с Ким Чен Ыном

Южная Корея и США сократили продолжительность ежегодных совместных военных учений Ulchi Freedom Shield с 11 до пяти дней и урезали часть полевой подготовки — это стало реакцией на указание президента США Дональда Трампа о существенном сокращении американского участия в маневрах, сообщили Reuters представители обеих армий в среду. Учения, начавшиеся 17 августа, теперь завершатся 21-го вместо изначально запланированного 27 августа — по словам южнокорейского министра обороны Ан Гю Бэка, союзники отменяют второй этап маневров, который должен был включать отработку контрнаступательных операций.

Решение совпало с визитом главы МИД КНР Ван И в Сеул 19–20 августа, где он должен обсудить с коллегами ситуацию на Корейском полуострове. Официальный представитель Пентагона подтвердил, что ведомство «существенно» сократило учения и связанные с ними мероприятия боевой подготовки — часть из них отменена, часть переведена в формат симуляций. При этом в Пентагоне подчеркнули: сокращение не отразится на боеготовности и целях подготовки войск.

Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон вечером в среду заявила, что, несмотря на сокращение масштаба и продолжительности, учения по своей природе остаются провокационными и агрессивными, передало ЦТАК. При этом она отметила, что не в курсе последних контактов между Трампом и Ким Чен Ыном, но подчеркнула, что отношения между лидерами двух стран остаются «прекрасными», а сам северокорейский лидер сохраняет к американскому президенту теплые личные чувства.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отметил, что видит в решении Трампа стремление создать условия для диалога с Пхеньяном — по его словам, это взвешенное решение, направленное на достижение мира на полуострове. При этом ни южнокорейские, ни американские официальные лица заранее не знали об указании Трампа — об этом заявил на слушаниях в парламенте глава МИД Республики Корея Чо Хён. По данным The Wall Street Journal, Трамп рассчитывает организовать личную встречу с Ким Чен Ыном уже этой осенью — в частности обсуждается возможность провести переговоры во время его ноябрьской поездки в Азию на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Северная Корея ранее в комментарии государственных СМИ назвала США и Южную Корею «поджигателями войны», нагнетающими напряженность на полуострове, но не упомянула ни распоряжение Трампа, ни само сокращение учений. Reuters приводит мнение научного сотрудника Корейского института национального объединения Хон Мина, по словам которого выбор именно такого формата реакции — комментарий, а не заявление официального лица или демонстрация военной силы — может говорить о желании Пхеньяна оставить пространство для дипломатии. Вашингтон и Сеул традиционно называют совместные учения оборонительными, тогда как Пхеньян расценивает их как репетицию вторжения.