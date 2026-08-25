НПЗ «Конденсат» в Казахстане будет принимать российскую нефть и отправлять в Россию до 70% бензина и дизельного топлива

Нефтеперерабатывающий завод «Конденсат», расположенный в Западно-Казахстанской области, начнет принимать из России нефть и отправлять обратно до 70% готовой продукции — бензина и дизельного топлива. Как сообщает «Аззатык Азия», об этом на брифинге 25 августа рассказал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По его словам, соответствующая договоренность уже достигнута с российской стороной. Остальные 30% продукции будут реализовываться на внутреннем рынке Казахстана. Как рассказал Аккенженов, поставки нефти должны начаться в ближайшее время. Доставлять ее до НПЗ, расположенного недалеко от российской границы, будут по железной дороге.

Мощность НПЗ «Конденсат» оценивается в 850 тысяч тонн в год. Это частное предприятие, крупнейший акционер компании-владельца — ТОО «Бірінші шина компаниясы». С 2024 года завод сотрудничает с российской «Татнефтью».

В конце июня Reuters сообщало, что Россия, испытывающая дефицит топлива из-за системных атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, ведет переговоры с Казахстаном о поставках около 50 тысяч тонн бензина АИ-92. Позднее стало известно, что стороны обсуждают возможности переработки российской нефти на казахстанских НПЗ.