В Армении задержали бывшего президента Роберта Кочаряна. У него и его сына прошли обыски

Правоохранители рано утром 25 августа задержали и доставили бывшего президента страны Роберта Кочаряна в Антикоррупционный комитет и провели обыски дома как у него, так и у его сына Левона Кочаряна — депутата от оппозиционного блока «Армения». Следственные действия проходят еще по нескольким десяткам адресов. Ведомство пообещало при необходимости раскрыть дополнительные сведения. В Офисе бывшего президента назвали происходящее «очередной атакой властей на президента Кочаряна и его семью».

Накануне Левон Кочарян и премьер-министр Никол Пашинян обменялись обвинениями в парламенте. Кочарян-младший назвал главу правительства «подлецом и предателем», который «погубил Арцах и стал причиной гибели тысяч людей». Пашинян в ответ спросил, за счет чего семья Кочарянов стала миллионерами, и пообещал привлечь ее членов к ответственности.

Поздно вечером 24 августа армянское издание «Ишханутюн» со ссылкой на анонимные источники написало, что после перепалки Пашинян поручил правоохранителям начать действия против Роберта Кочаряна и его сыновей. Утром следующего дня начались обыски. Независимых подтверждений того, что следственные действия стали прямым следствием конфликта в парламенте, нет.

17 июня Центральная избирательная комиссия Армении дала согласие на уголовное преследование Кочаряна. По словам его адвоката Арама Орбеляна, бывшему президенту собирались предъявить обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег. Следствие связывало дело со сделкой 2004 года с землей теннисного клуба «Мастер-класс»: в 2008 году долю в участвовавшей в ней компании приобрел сын экс-президента Седрак Кочарян.

Антикоррупционный комитет пока не уточнил, связаны ли обыски 25 августа именно с этим производством. Кочарян возглавлял Армению с 1998 по 2008 год, а сейчас руководит оппозиционным блоком «Армения». На парламентских выборах 7 июня блок получил 12 мандатов.

Незадолго до выборов Пашинян заявил, что экс-президент должен быть арестован: «После выборов Роберт Кочарян должен быть арестован и предстать перед судом за преступление 1 марта. Виновные в событиях 1 марта должны провести долгие годы в тюрьме».

Речь идет о деле, возбужденном против Кочаряна в 2018 году, после «Бархатной революции», в результате которой к власти пришел Пашинян. 1 марта 2008 года во время массовых акций протеста в столкновениях с силовиками погибли 10 протестующих. Кочарян провел некоторое время под арестом, однако так и не был осужден. В апреле 2021 года Конституционный суд Армении признал не соответствующей Основному закону статью о свержении конституционного строя, которая вменялась в вину Кочаряну.