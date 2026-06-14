Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну запретили выехать из страны — СМИ

Ранее сегодня пресс-служба Кочаряна сообщила, что политик собирается уехать из Армении на три дня. Как следовало из сообщения, поездка была давно запланирована, но ее пришлось отложить из-за предвыборной кампании. В пресс-службе подчеркнули, что обычно не сообщают заранее о поездках Кочаряна, но в этот раз решили это сделать из-за спекуляций вокруг зарубежных визитов представителей оппозиции.

Примерно за 20 минут до того, как появились сообщения о том, что Кочаряна не выпустили из страны, премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором заявил о необходимости уничтожить «трехглавую мафию» [так Пашинян называет силы, возглавляемые Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном и Гагиком Царукяном — The Insider].

«Так что не спешите в панике собирать чемоданы. Еще во время предвыборной кампании я говорил, что вы будете мечтать о возможности сбежать из Армении, но такой возможности у вас не будет».

Незадолго до парламентских выборов, прошедших в Армении 7 июня, Пашинян заявил, что экс-президент должен быть арестован: «После выборов Роберт Кочарян должен быть арестован и предстать перед судом за преступление 1 марта. Виновные в событиях 1 марта должны провести долгие годы в тюрьме».

Речь идет о деле, возбужденном против Кочаряна в 2018 году, после «Бархатной революции», в результате которой к власти пришел Пашинян. 1 марта 2008 года во время массовых акций протеста в столкновениях с силовиками погибли 10 протестующих. Кочарян провел некоторое время под арестом, однако так и не был осужден. В апреле 2021 года Конституционный суд Армении признал не соответствующей Основному закону статью о свержении конституционного строя, которая вменялась Кочаряну.

9 июня из Армении не выпустили лидера пророссийской партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, который пытался улететь из «Звартноца». В отношении него возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Вскоре из страны не выпустили также Нарека Карапетяна, возглавлявшего избирательный список блока «Сильная Армения». Сам Карапетян утверждал, что хотел съездить на КПП «Верхний Ларс» на грузино-российкой границе, чтобы показать, что в РФ не пускают фуры с армянскими товарами.

На выборах 7 июня блок «Армения» получил 9,923% голосов (12 мест в парламенте).