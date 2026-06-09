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Новости

На лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна завели уголовное дело. Ему не дали улететь из Армении

The Insider
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На армянского бизнесмена и лидера пророссийской партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна завели уголовное дело. Сегодня ему не дали покинуть Армению через ереванский аэропорт Зварнотц. Об этом сообщают СМИ и Telegram-каналы. 

Telegram-канал Ateo Breaking опубликовал фото Царукяна в аэропорту и написал, что ему помешали вылететь правоохранительные органы из-за заведенного на него уголовного дела о неуплате налогов. Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Армении написало, что дело возбуждено по статье 290, части 3, пункту 2 Уголовного кодекса Армении. Она предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов, пошлин или других обязательных платежей в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По данной статье предусматривается лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Пресс-секретарь «Процветающей Армении» Ивета Тоноян написала в Facebook, что Царукян собирался улететь из Армении всего на два-три дня с личными целями и сам отказался от поездки, когда на границе ему заявили о необходимости что-то уточнить. 

Как ранее писал The Insider, Царукян регулярно ездил в Москву, а в феврале 2019 года его партия «Процветающая Армения» подписала протокол о сотрудничестве с «Единой Россией». В утечках ныне упраздненного управления президента по культурным связям с ближним зарубежьем сохранились копия паспорта Царукяна и финансовая смета на его предвыборную кампанию в 2017 году. 

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