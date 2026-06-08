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Пашинян победил на выборах, но не получил конституционного большинства. Эксперт предупреждает о риске новой эскалации с Азербайджаном

The Insider
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Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на парламентских выборах, набрав 49,8% голосов. Об этом со свидетельствуют предварительные официальные результаты ЦИК.

Согласно данным комиссии, блок «Сильная Армения» российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна получил 23,3% голосов, альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна — около 10%. Вопрос с прохождением партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна пока не решен, необходимо дождаться завершения пересчета голосов.

Остальные 14 партий и блоков не смогли преодолеть проходной барьер. Их голоса, а также голоса, полученные «Процветающей Арменией», будут перераспределены между тремя силами, прошедшими в парламент. Благодаря этому «Гражданский договор» сохранит большинство в Национальном собрании.

Как сообщает армянская служба «Радио Свобода», ни одна из трёх крупнейших оппозиционных сил к полудню понедельника не признала официальные результаты выборов. Самвел Карапетян и другие оппозиционные лидеры обвинили Пашиняна в попытке повлиять на подсчёт голосов через Центризбирком после того, как премьер объявил о «исторической победе» ещё ночью — при подсчёте менее 20% бюллетеней.

Оппозиция также заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и подсчёта голосов, а также о продолжающихся задержаниях сторонников оппозиции по обвинениям в подкупе избирателей.

Позже Пашинян заявил, что его партия «разгромила» основных соперников, которых он вновь назвал «трёхглавой партией войны», и пообещал добиться уголовного преследования их лидеров.

Как отмечает портал News.am, партия «Гражданский договор» Пашиняна получила право единолично формировать правительство страны. Она получит 61 мандат в новом Национальном собрании Армении, в то время как блок «Сильная Армения» получит 28 мандатов, «Армения» — 11 и «Процветающая Армения» — 5. Политолог Иван Преображенский поясняет в разгворе с The Insider, что Пашиняну удалось избежать второго тура, в котором его партия соревновалась бы с пророссийской партией Карапетяна. 

Однако партия Пашиняна не получила конституционное большинство в две трети мандатов, необходимое для принятия новой конституции, изменения в которую требует Азербайджан. Проект новой конституции, подготовленный Минюстом Армении, должен быть сначала одобрен парламентом, а затем вынесен на референдум.

Как поясняет в разговоре с The Insider политолог Иван Преображенский, Азербайджан требует убрать из армянской конституции ссылку на Декларацию о независимости, в которой упоминается Нагорный Карабах:

«Пашинян не сможет менять конституционные законы, хотя это было одно из его предвыборных обещаний. Например, Азербайджан требует, для заключения мирного договора, убрать из Конституции Армении ссылку на Декларацию о независимости, в которой упоминается Нагорный Карабах. И в целом, если не проводить референдум или не договориться с одной из трех попавших в парламент пророссийских партий, правительству Пашиняна придется и дальше работать по законам, доставшимся частично в наследство от "карабахского клана", пытавшегося узурпировать власть». 

Научный сотрудник Центра цивилизационных и культурных исследований, политолог Нарек Сукиасян подчеркивает в беседе с The Insider, что затягивание с изменениями конституции грозит Армении новой эскалацией конфликта:

«В отношениях с Азербайджаном главным вопросом для дипломатов останутся изменения в конституцию и поиск способа обойти это требование, параллельно с попытками снять блокаду границ со стороны Турции и Азербайджана. Поскольку процесс конституционных изменений затягивается, это может дать Баку и Анкаре желаемый повод продолжать тормозить процесс, сохранять блокаду Армении и поддерживать конфликт в подвешенном состоянии. Международному сообществу необходимо срочно активизировать усилия по заключению мирного договора и восстановлению связности между тремя странами, иначе нынешний мирный импульс окажется под серьёзной угрозой».

Он добавляет, что поляризация в новом составе Национального собрания станет настолько же или даже более глубокой, чем в предыдущем.  

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