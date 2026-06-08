Россия заявила о нарушениях на выборах в Армении, однако миссия СНГ их не выявила. Судьба пророссийской партии Царукяна все еще не ясна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле внимательно следят за сообщениями о нарушениях на парламентских выборах в Армении и ждут окончательных результатов голосования. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ждем этих окончательных результатов. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов», — сказал Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила о «серьезных нарушениях демократических процедур» и давлении на оппозицию во время армянских выборов. По ее словам, под преследование попали политические силы, выступающие за укрепление отношений с Россией, сохранение участия Армении в ЕАЭС и ОДКБ.

При этом глава миссии наблюдателей СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что наблюдатели не выявили нарушений, способных повлиять на результаты голосования.

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор», согласно предварительным данным ЦИК, набрала 49,8% голосов и получила право единолично формировать правительство. Блок «Сильная Армения» российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна получил 23,3%, альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна — около 10%.

Вопрос с прохождением партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна пока остается открытым. По уточненным данным ЦИК, партия набрала 3,996%. голосов при проходном барьере в 4%.



«Процветающая Армения» обратилась в ЦИК по поводу неточностей в полученных ею голосах. Член партии Иветта Тоноян привела примеры участков, где, по ее словам, партия получила десятки голосов, тогда как на сайте комиссии был указан один голос.

Председатель ЦИК Ваагн Овакимян объяснил расхождения тем, что сайт не учитывал результаты электронного голосования, а проценты округлялись до сотых. Он подчеркнул, что речь идет о ситуации, «когда один голос может оказаться решающим».