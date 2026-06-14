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ЦИК Армении утвердил окончательные результаты выборов. Пророссийская партия Царукяна в парламент не прошла

The Insider
Фото: Photolure

Фото: Photolure

Центральная избирательная комиссия Армении утвердила окончательные результаты выборов в Национальное собрание. Трансляцию с заседания ЦИК транслировало госагентство Armenpress. Согласно обнародованным результатам в парламент прошли:

  • Партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна — 49,745% голосов (64 мандата);
  • Блок «Сильная Армения» со главе с одноименной партией российского миллиардера Самвела Карапетяна — 23,271% (29);
  • Блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна — 9,923% (12).

Партия «Процветающая Армения» пророссийского бизнесмена Гагика Царукяна, согласно окончательным результатам, набрала 3,9893% голосов и, таким образом, не преодолела четырехпроцентный барьер, установленный законом.

Явка на выборах, прошедших 7 июня, составила 58,9% (1 476 769 человек). Всего в выборах участвовали 19 сил. Голоса, полученные партиями и блоками, которые не преодолели четырехпроцентный барьер, будут перераспределены между силами, прошедшими в парламент. Таким образом, партия «Гражданский договор» сохранит большинство в парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство.

Через несколько дней после выборов стало известно, что на Гагика Царукяна завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и не позволили выехать из Армении. The Insider писал о тесных связях бизнесмена с властями России.

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