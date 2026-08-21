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Новости

В Саратове задержали кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко

The Insider
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В Саратове задержали экс-депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Обновлено 13:30. Бондаренко вменяют административную статью о демонстрации «экстремистской символики». Об этом он сам рассказал газете «Ведомости». В случае признания виновным, он не сможет баллотироваться в Госдуму в этом году.

Обновлено 14:24. По словам замглавы ЦК КПРФ Юрия Афонина, поводом для составления протокола на Бондаренко послужил пост с фотографией «известного товарища». Некоторые СМИ предполагают, что речь идет об Алексее Навальном. Афонин также утверждает, что пост был сделан с аккаунта, не принадлежащего задержанному. 

Бондаренко — бывший депутат Саратовской областной думы и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ. Он также ведет YouTube-канал «Дневник Депутата» более чем с двумя миллионами подписчиков, где критикует региональные и федеральные власти, рассказывает о проблемах жителей и публикует материалы с протестных акций.

Бондаренко неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности, отмечает издание RusNews. В 2021 году его задержали в Саратове по делу об участии в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

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