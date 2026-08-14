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Новости

Суд снял депутата Матвеева с выборов по иску кандидата от Партии пенсионеров. Среди претензий — его фото и использование шрифтов Microsoft

The Insider
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Самарский областной суд отменил регистрацию действующего депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева на выборах в Госдуму девятого созыва. Об этом сообщила пресс-служба суда. Иск подала соперница Матвеева по Промышленному одномандатному округу № 163 Анастасия Саранцева, выдвинутая Российской партией пенсионеров за социальную справедливость (РППСС).

Суд сообщил, что, изучив материалы дела, заслушав стороны и свидетелей, признал требования Саранцевой обоснованными. В иске она утверждала, что Матвеев нарушил законодательство о выборах и интеллектуальной собственности. Какие именно эпизоды суд в итоге признал достаточными для отмены регистрации, в сообщении не уточняется.

Фото Матвеева, старый сайт и «неправильные» шрифты

Сам Матвеев еще до решения суда подробно рассказал о содержании иска. По его словам, значительная часть претензий касается предполагаемых нарушений авторских прав на фотографии и даже использования разных шрифтов. При этом речь идет не только о материалах нынешней предвыборной кампании, но и о содержимом его старого персонального сайта и страниц в соцсетях.

Одна из претензий, по словам Матвеева, касается рисунка на его предвыборном сайте «Матвеев 2026», где он изображен с поднятым кулаком. Истец утверждает, что рисунок сделан на основе фотографии, права на которую принадлежат одному из СМИ. Матвеев в ответ указывает, что само это СМИ в качестве источника фотографии ссылалось на его Telegram-канал.

Другие претензии появились из-за того, что на предвыборном сайте Матвеев предложил избирателям ознакомиться с отчетом о своей депутатской работе на его персональном сайте, а также в Telegram и «ВКонтакте». Как утверждает депутат, истец после этого фактически распространил требования избирательного законодательства на все содержимое этих ресурсов, включая материалы, опубликованные задолго до нынешней кампании.

В частности, по словам Матвеева, в иск попали фотографии, размещенные на его персональном сайте 10–15 лет назад. Среди них — снимок 2009 года, на котором он выступает с лекцией в клубе «Арт-пропаганда», и фотография Матвеева с группой православных активистов после установки икон на воротах разрушенного монастыря.

Как объясняет Матвеев претензии истца, поскольку фотографии делал кто-то другой, именно фотограф считается их автором, а Матвеев должен был получить его согласие на публикацию — несмотря на то, что на снимках изображен он сам, а фотографии появились на его персональном сайте много лет назад и напрямую с нынешней кампанией не связаны.

Претензии коснулись и шрифтов. По словам Матвеева, его предвыборный сайт оформлен шрифтами, права на которые принадлежат КПРФ, однако на старом персональном сайте и в соцсетях используются другие — в частности, стандартные шрифты платформ и Microsoft. Матвеев отмечает, что пользователь Telegram или «ВКонтакте» в принципе не может заменить шрифт интерфейса на предвыборный.

Кроме того, по словам депутата, претензии об авторских правах предъявлялись к фотографиям в его восьмистраничном отчете о работе в Госдуме: истец разбирал содержащиеся в нем изображения и ставил под сомнение наличие у Матвеева прав на их использование.

Истица связана с соперником-«единороссом»

Матвеев считает иск политическим и связывает его со своим соперником от «Единой России» Александром Живайкиным. По словам депутата, брат подавшей иск Анастасии Саранцевой является помощником Живайкина, а также исполнительным директором Федерации спортивной борьбы Самарской области, которую возглавляет сам единоросс.

Матвеев утверждает, что таким образом его пытаются убрать с выборов, поскольку победить его в округе иначе невозможно. «Если честно выиграть выборы невозможно у Матвеева, значит, единственный вариант — снять», — заявил депутат до вынесения решения суда.

Формально Анна Саранцева — такой же конкурент Матвеева: она зарегистрирована кандидатом от Партии пенсионеров в том же Промышленном одномандатном округе № 163. Именно она подала иск. Но основным конкурентом Матвеева на этих выборах называют именно Александра Живайкина.

За несколько дней до этого с выборов сняли «Яблоко»

Отмена регистрации Матвеева произошла через несколько дней после того, как Верховный суд снял с выборов в Госдуму федеральный список «Яблока». Иск против партии подала «Родина», и значительная часть претензий также была связана с предполагаемыми нарушениями авторских прав.

Помимо этого, «Родина» обвиняла «Яблоко» в превышении допустимых расходов на агитационную кампанию и экстремизме. Верховный суд в итоге согласился со многими доводами об интеллектуальных правах и финансировании, однако претензии об экстремизме основанием для снятия партии не признал.

ChatGPT, Хиросима и «лишь бы не было войны»

Среди претензий «Родины» были фотография последствий атомной бомбардировки Хиросимы и изображение «Европейского вокзала будущего», созданное при помощи ChatGPT. Истец утверждал, что первая нарушает авторские права армии США, а вторая — права OpenAI.

При этом на сайте Библиотеки Конгресса США в отношении фотографии Хиросимы указано, что ограничений авторских прав на фотографии, выпущенные государственными органами, нет. Верховный суд в своем кратком сообщении не уточнил, какие конкретно эпизоды нарушения интеллектуальных прав он признал доказанными. Однако, согласно опубликованному позднее мотивированному решению, суд согласился с претензией к сгенерированному при помощи ChatGPT изображению, решив, что партия должна была получить разрешение компании-разработчика OpenAI на его использование.

Еще одна претензия возникла из-за фразы «лишь бы не было войны», прозвучавшей в интервью с основателем «Яблока» Григорием Явлинским. Представитель «Родины» заявил в суде, что ее автором является драматург Александр Володин и что фраза заимствована из его пьесы «Пять вечеров», написанной в 1958–1959 годах.

Однако именно такой фразы в «Пяти вечерах» нет. Пьеса заканчивается словами главной героини Тамары: «Ой, только бы войны не было!..» Похожие выражения встречались и задолго до выхода произведения Володина. Например, фраза «О, только бы не было войны» есть в опубликованной в 1933 году повести Анатолия Виноградова «Черный консул».

Формулировка «лишь бы не было войны», по-видимому, долгое время существовала как устойчивое выражение без определенного автора. В письменных источниках она встречается, в частности, в дневниках сотрудника международного отдела ЦК КПСС и будущего помощника Михаила Горбачева Анатолия Черняева. В 1960–1970-х годах выражение уже воспринималось как настолько распространенный штамп, что его обыгрывали в частушках.

Среди других претензий по авторским правам были использование без указания источников строк из песни «Пусть всегда будет солнце», данных «Левада-Центра» и отрисованного кадра из фильма Сергея Бондарчука «Война и мир».

Другими основаниями для снятия «Яблока» стали пожертвования от людей, которые сами получали переводы из-за рубежа, и распространение агитационных материалов через заблокированные в России зарубежные платформы. По данным Росфинмониторинга, 74 жертвователя и контрагента партии в 2023–2026 годах получили около 80 млн рублей переводами из ОАЭ, США, Израиля и других стран. В «Яблоке» настаивали, что само по себе получение жертвователями денег из-за рубежа не запрещает им перечислять средства партии, а пожертвования, не соответствовавшие требованиям закона, возвращались.

Суд также посчитал нарушением распространение материалов о «Яблоке» в Instagram, Facebook, X и YouTube. По его оценке, расходы на такую агитацию не могли быть оплачены из избирательного фонда и составили около 88 млн рублей.

При этом Верховный суд не согласился с частью претензий «Родины», в том числе с утверждением, что логотип «Яблока» был заимствован с плаката Эль Лисицкого «Клином красным бей белых». Обвинения в наличии в материалах партии призывов к экстремистской деятельности суд также не стал рассматривать в рамках этого дела.

«Яблоко» было единственной зарегистрированной на выборах в Госдуму партией с антивоенной программой и вело кампанию под лозунгом «За мир и свободу». Партия заявила, что намерена обжаловать решение Верховного суда.

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