Фигуранту дела «канских подростков» Никите Уварову предъявили еще одно обвинение

Красноярское управление Следственного комитета сообщило о третьем уголовном деле против Никиты Уварова, отбывающего наказание по делу «канских подростков». На этот раз его обвиняют в вовлечении человека в экстремистскую деятельность (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ).

Хотя ведомство не называет конкретного имени, оно ссылается на предыдущую судимость фигуранта нового дела и другое уголовное дело против него. В феврале этого года стало известно, что против Уварова завели дело об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Ему вменили в вину участие в «экстремистской организации» АУЕ.

Теперь, по версии следствия, будучи участником «запрещенного экстремистского международного общественного движения», Уваров «пропагандировал среди осужденных криминальные традиции и асоциальное поведение», склоняя к вступлению в движение.

Обновлено 11:10. Группа поддержки политзаключенных уточняет, что речь идет о новом обвинении в рамках старого уголовного дела, заведенного в феврале. Оно появилось по результатам экспертизы разговора Никиты Уварова с другим заключенным, который записали на диктофон: «Один и тот же разговор теперь стал основанием сразу для двух обвинений: следствие считает, что Никита одновременно участвовал в деятельности признанного экстремистским "движения АУЕ" и вовлекал в неё другого человека».

Никиту Уварова, а также Богдана Андреева и Дениса Михайленко задержали в Канске в 2020 году. На тот момент им было 14 лет, сейчас Никите — 21.

По версии следствия, они изучали изготовление взрывчатых веществ, тренировались на пустырях и в заброшенных зданиях. Подростки попали в поле зрения представителей силовых структур после того, как приклеили на здание ФСБ листовку в поддержку арестованного анархиста и математика Азата Мифтахова.

В феврале 2022 года суд приговорил Никиту Уварова к пяти годам колонии по статьям об обучении терроризму, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Андрееву и Михайленко назначили четыре и три года условно соответственно. Уваров должен был освободиться по первому приговору в марте этого года.