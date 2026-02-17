Против фигурант дела «канских подростков» Никиты Уварова завели новое уголовное дело

Против отбывающего наказание по делу «канских подростков» Никиты Уварова возбудили новое уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщил Telegram-канал «Тюремный адвокат».



19 марта Уваров должен был освободиться по первому приговору по статье об обучении террористической деятельности (205.3 УК РФ). Ранее о готовящемся новом уголовном деле мать Уварова рассказывала «Новой газете». О какой именно «экстремистской организации» идет речь, не уточняется.



Летом 2020 года в Канске полиция задержала троих 14-летних подростков: Никиту Уварова, Богдана Андреева и Дениса Михайленко. По версии следствия, они изучали изготовление взрывчатых веществ, тренировались на пустырях и в заброшенных зданиях. Подростки попали в поле зрения представителей силовых структур после того, как приклеили на здание ФСБ листовку в поддержку арестованного анархиста и математика Азата Мифтахова.



В феврале 2022 года 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Никиту Уварова к пяти годам колонии по статьям об обучении терроризму, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Андрееву и Михайленко назначили четыре и три года условно соответственно. В конце декабря 2024 года и в феврале 2025 года Уварова помещали в ШИЗО. Там он держал голодовку, требуя, чтобы ему принесли книги.

