«Канскому подростку» Никите Уварову вменяют участие в «экстремистской организации» АУЕ

Отбывающему наказание по делу «канских подростков» Никите Уварову вменяют в вину участие в деятельности «экстремистской организации» АУЕ — это следует из пресс-релиза ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В опубликованном пресс-релизе говорится, что следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Канска по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

По версии следствия, в феврале и июле 2025 года Уваров доводил до заключенных законы криминального мира, позиционируя себя участником «экстремистского движения».

В сообщении не назвали имя фигуранта, однако перечислили его прежние обвинения и назначенный ранее срок наказания, а также указали возраст и место жительства — Канск, что указывает на то, что речь идет именно о Никите Уварове.

Днем ранее стало известно, что на Никиту Уварова возбудили новое уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации. Однако в сообщениях не уточнялось, в какой именно.



В августе 2020 года Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистской организацией. АУЕ расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство». Считается, что последователи этой субкультуры стараются жить в соответствии с правилами криминального мира. При этом правозащитники и исследователи субкультур отмечают, что единой структуры АУЕ не существует, а под запрет попадает молодежная мода на тюремную эстетику, что позволяет силовикам массово заводить уголовные дела. В 2023 году по аналогии с АУЕ Верховный суд признал «экстремистской организацией» ЛГБТ.



Летом 2020 года в Канске полиция задержала троих 14-летних подростков: Никиту Уварова, Богдана Андреева и Дениса Михайленко. По версии следствия, они изучали изготовление взрывчатых веществ, тренировались на пустырях и в заброшенных зданиях. Подростки попали в поле зрения представителей силовых структур после того, как приклеили на здание ФСБ листовку в поддержку арестованного анархиста и математика Азата Мифтахова.



В феврале 2022 года 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Никиту Уварова к пяти годам колонии по статьям об обучении терроризму, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Андрееву и Михайленко назначили четыре и три года условно соответственно. В конце декабря 2024 года и в феврале 2025 года Уварова помещали в ШИЗО. Там он держал голодовку, требуя, чтобы ему принесли книги.

