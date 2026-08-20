Z-каналы сообщают о захвате ВС РФ «легендарной» Малой Токмачки, массированный воздушный налет на Киев. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На купянском направлении сообщается о контроле ВС РФ над микрорайоном «Юбилейный» в юго-западной части Купянска

На славянском направлении «серая зона» на карте DeepState распространилась до восточных пригородов Славянска

На константиновском направлении Минобороны РФ заявляет глубокое вклинение к западу от Константиновки

На запорожском направлении некоторые Z-каналы пишут о захвате «легендарной» Малой Токмачки

Массированный воздушный налет на Киев — 16 человек погибли, еще 37 человек пострадали

Атаки украинских БПЛА на нефтеэкспортный терминал в порту Тамани и НПЗ в Нижнекамске

Спутниковые снимки подтвердили повреждения пусковых ракет «Калибр» на фрегатах «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен»

На минных тральщиках Черноморского флота РФ устанавливают защитные «мангалы» прямо поверх штатных средств ПВО

Обстановка на фронте

На купянском направлении сообщается о контроле ВС РФ над микрорайоном «Юбилейный» в юго-западной части Купянска.

Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ заняли микрорайон «Юбилейный» в юго-западной части Купянска. Согласно информации DeepState, эта часть города контролируется СОУ, а российские военные не имеют уверенного контроля над какой-либо частью Купянска.

На славянском направлении «серая зона» на карте DeepState распространилась до восточных пригородов Славянска.

В DeepState зафиксировали продвижение российских войск к югу от Калеников по направлению к Рай-Александровке. Также после обновления карты проекта «серая зона» практически вплотную приблизилась к Николаевке, примыкающей к Славянску с востока.

На константиновском направлении Минобороны РФ заявляет глубокое вклинение к западу от Константиновки.

Минобороны РФ заявляет, что российские военные захватили Николайполье к западу от Константиновки. Анатолий Радов и DeepState не подтверждают (1, 2) эту информацию. Тем не менее, пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку российского флаговтыка в Николайполье и сделал вывод о продвижении ВС РФ на 4 км, не подтвердив однако полного захвата населенного пункта.

На покровском направлении Минобороны РФ отчитывается о расширении зоны контроля к югу от Доброполья.

Минобороны РФ отчиталось об оккупации Матяшево к югу от Доброполья. По оценке DeepState, это село находится под украинским контролем и отстоит от «серой зоны» на 2 км.

«Сливочный каприз» выполнил геопривязку (1, 2) видео с российскими военными в Новониколаевке в северной части Добропольского выступа. Исследователь под ником Playfra рассказывает, что российские ДРГ, «просочившиеся» в район Новониколаевки, Красного Кута и Торского, были уничтожены, тогда как западнее, в районе Золотого Колодца бойцы 1-го корпуса Нацгвардии «Азов» вынуждены были оставить ряд позиций. Исследователь объясняет это значительным натиском ВС РФ, которые считают это направление одним из приоритетных, а также ударами по логистике в условиях, когда снабжение Нацгвардии и так ограничено по сравнению с ВСУ.