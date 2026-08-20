Z-каналы сообщают о захвате ВС РФ «легендарной» Малой Токмачки, массированный воздушный налет на Киев. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении сообщается о контроле ВС РФ над микрорайоном «Юбилейный» в юго-западной части Купянска
- На славянском направлении «серая зона» на карте DeepState распространилась до восточных пригородов Славянска
- На константиновском направлении Минобороны РФ заявляет глубокое вклинение к западу от Константиновки
- На запорожском направлении некоторые Z-каналы пишут о захвате «легендарной» Малой Токмачки
- Массированный воздушный налет на Киев — 16 человек погибли, еще 37 человек пострадали
- Атаки украинских БПЛА на нефтеэкспортный терминал в порту Тамани и НПЗ в Нижнекамске
- Спутниковые снимки подтвердили повреждения пусковых ракет «Калибр» на фрегатах «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен»
- На минных тральщиках Черноморского флота РФ устанавливают защитные «мангалы» прямо поверх штатных средств ПВО
Обстановка на фронте
На купянском направлении сообщается о контроле ВС РФ над микрорайоном «Юбилейный» в юго-западной части Купянска.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ заняли микрорайон «Юбилейный» в юго-западной части Купянска. Согласно информации DeepState, эта часть города контролируется СОУ, а российские военные не имеют уверенного контроля над какой-либо частью Купянска.
На славянском направлении «серая зона» на карте DeepState распространилась до восточных пригородов Славянска.
В DeepState зафиксировали продвижение российских войск к югу от Калеников по направлению к Рай-Александровке. Также после обновления карты проекта «серая зона» практически вплотную приблизилась к Николаевке, примыкающей к Славянску с востока.
На константиновском направлении Минобороны РФ заявляет глубокое вклинение к западу от Константиновки.
Минобороны РФ заявляет, что российские военные захватили Николайполье к западу от Константиновки. Анатолий Радов и DeepState не подтверждают (1, 2) эту информацию. Тем не менее, пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку российского флаговтыка в Николайполье и сделал вывод о продвижении ВС РФ на 4 км, не подтвердив однако полного захвата населенного пункта.
На покровском направлении Минобороны РФ отчитывается о расширении зоны контроля к югу от Доброполья.
Минобороны РФ отчиталось об оккупации Матяшево к югу от Доброполья. По оценке DeepState, это село находится под украинским контролем и отстоит от «серой зоны» на 2 км.
«Сливочный каприз» выполнил геопривязку (1, 2) видео с российскими военными в Новониколаевке в северной части Добропольского выступа. Исследователь под ником Playfra рассказывает, что российские ДРГ, «просочившиеся» в район Новониколаевки, Красного Кута и Торского, были уничтожены, тогда как западнее, в районе Золотого Колодца бойцы 1-го корпуса Нацгвардии «Азов» вынуждены были оставить ряд позиций. Исследователь объясняет это значительным натиском ВС РФ, которые считают это направление одним из приоритетных, а также ударами по логистике в условиях, когда снабжение Нацгвардии и так ограничено по сравнению с ВСУ.
Также Playfra составил карту ряда уязвимых участков украинских ИФС к северу от Добропольского выступа. По его словам, ситуация усугубляется тем, что лесистая местность дает больше возможностей для просачивания и накапливания, а украинское командование в целом уделяет недостаточно внимания этому участку.
На южно-донецком направлении успех украинской контрнаступательной операции объясняется «отзеркаливанием» «тактики просачивания».
В материале издания «Українська правда» рассказывается, что в ходе украинского контрнаступления в Днепропетровской области удалось сорвать замысел российского охвата Орехова в Запорожской области, однако украинские силы не смогли выйти в тыл ВС РФ в районе Успеновки из-за нехватки личного состава и «просачивания» российских военных в украинские тылы, а также сложностей с логистикой, в частности с переправами через реки.
Успех первых недель операции собеседники издания связывают с тем, что украинские войска фактически «отзеркалили» российскую «тактику просачивания», благодаря чему ВС РФ перебросили на участок отряд центра «Рубикон» только через три недели после начала наступления.
На запорожском направлении некоторые Z-каналы пишут о захвате «легендарной» Малой Токмачки.
«Военкор» Юрий Котенок и пророссийский OSINT-проект LostArmour сообщили о взятии «легендарной» Малой Токмачки к юго-востоку от Орехова, не приведя при этом данных объективного контроля. По информации DeepState, ВС РФ присутствуют только в юго-восточной части села.
Согласно обновлению карты DeepState, ВС РФ расширили зону контроля в районе Цветкового к востоку от Верхней Терсы, которая считается одним из узлов обороны СОУ к западу от Гуляйполя.
Канал «УКРОККУПАНТ #ISupportFedorov» приводит видео, снятое с дрона, на котором украинские военные ездят на квадроцикле по северо-западной части села Любицкое. В канале «Воин DV», близком к российской группировке войск «Восток», отчитались о взятии Любицкого еще 1 августа 2026 года.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 20 августа 168 беспилотников типа «Шахед» (почти половина из них — реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (145 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены), а также ракет «Оникс», «Циркон», «Искандер-М» / С-400, 36 крылатых и авиационных ракет Х-101 / «Искандер-К» / Х-59, восьми ракет «Калибр» и двух барражирующих боеприпасов «Бандероль». Были сбиты или подавлены 31 ракета Х-101 / «Искандер-К» / Х-59, все восемь «Калибров» и две «Бандероли». Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 28 локациях, а также падение обломков в двух локациях.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины.
В результате ночной атаки в Киеве погибли как минимум 16 человек, сообщили в ГСЧС. Еще 37 жителей украинской столицы, по последним доступным данным, пострадали. Спасатели сообщают о разрушении промышленного объекта в Святошинском районе Киева — там загорелись склады. В Соломенском районе начался пожар в девятиэтажном доме, разрушены верхние этажи здания. В строениях, расположенных неподалеку, выбиты окна. Один из ударов пришелся по парковке рядом с детской больницей, также повреждена школа. В Дарницком районе Киева поражено нежилое здание, загорелись склады и автомобили.
По словам мэра Виталия Кличко, в результате атак в Киеве поврежден каждый третий дом — из 12 тысяч расположенных в городе домов разрушения различной степени получили около четырех тысяч. Вместе с этим каждая атака обходится городу примерно в полмиллиарда гривен.
Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о погибшем мужчине в Броварском районе. Там и в Бориспольском районе Киевской области пострадали восемь человек. По информации премьер-министра Сергея Корецкого, в Борисполе был нанесен удар по продуктовым складам и объектам Красного Креста.
В Минобороны РФ тем временем утверждают, что в Киеве целями ударов стали предприятие Fire Point, торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», завод «Антонов» и склад боеприпасов. В области под атаку попали складские помещения, на которых якобы хранились топливо и «товары двойного назначения». Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» пишет, что спутниковый сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксирует в Киеве пять очагов возгораний.
По информации Минэнерго Украины, на утро зафиксированы отключения электроэнергии у потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях в результате атаки.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, перебои с электроэнергией зафиксированы в нескольких населенных пунктах региона. По состоянию на утро, без света остаются 13 тысяч домохозяйств. По словам Кипера, на еще одной локации загорелись два прицепа грузовых автомобилей с продуктами питания. Обошлось без пострадавших. Z-каналы утверждают, что под удар попали грузовики в районе международного автомобильного пункта пропуска Рени на границе Украины и Молдовы.
Ночью российский беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии. По информации Минобороны страны, дрон пересек границу примерно в 13 км от Галаца, а затем рухнул в безлюдной местности. Возник пожар, пострадавших и разрушений нет. Для наблюдения за воздушной обстановкой в воздух поднимались два испанских F/A-18 и румынский вертолет. В ту же ночь беспилотник пересек воздушное пространство Молдовы. По сведениям молдавских властей, дрон вошел со стороны Украины, пролетел через район Етулии в Гагаузии и примерно через шесть минут покинул территорию страны в направлении Украины.
В результате утреннего удара ФАБ-250 с УМПК по Краматорску пострадали семь человек, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин. Зафиксированы попадания по супермаркету, предприятию и объекту инфраструктуры. При атаке на Славянск были ранены три человека.
Накануне днем Житомир подвергся атаке реактивными дронами. Зафиксированы попадания в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, сообщил глава местной ОВА Виталий Бунечко. В ГСЧС уточнили, что погибли три человека, пострадали еще 53 человека.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» обобщил данные о пусках КАБ по областям Украины за июль (всего 727). Свыше 25% пусков авиабомб пришлось на Запорожскую область, которая уже шестой месяц подряд возглавляет список.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 19 августа 438 беспилотников над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 20 августа были перехвачены 726 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Татарстаном и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ночью и утром беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане. Местные власти сообщили о повреждениях жилых домов и нарушениях в работе промышленного кластера. Очевидцы публикуют видео дронов над промзоной, где расположены НПЗ «Танеко», ТАИФ и «Нижнекамскнефтехим». Один из беспилотников после попытки его сбить из ЗРПК «Панцирь-С1» продолжил полет в сторону промзоны. Украинский военный эксперт Александр Коваленко объясняет этот и другие промахи «Панцирей» тем, что ракета 9М335 лишена возможности маневрировать во время работы разгонного блока в первые секунды полета. Украинский канал Exilenova+ заявил о попадании по НПЗ и возможных погибших. О наличии пострадавших позже сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Их количество не уточняется. Спутники NASA FIRMS зафиксировали возгорание на НПЗ «Танеко», принадлежащем «Татнефти».
Тепловые аномалии также были обнаружены на территории нефтеэкспортного терминала в поселке Волна на Таманском полуострове в Краснодарском крае — там расположен комплекс «Таманьнефтегаз», через который проходит перевалка нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов на экспорт. Оперштаб Краснодарского края сообщал о пожаре на предприятии в поселке Волна после атаки дронов. Обошлось без пострадавших.
Генштаб ВСУ подтвердил удары по НПЗ «Танеко» в Татарстане и по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае. В ГУР добавили, что атаке БПЛА также подверглись места хранения и запуска российских дронов на двух аэродромах: в оккупированном Донецке и в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае.
Один человек пострадал при налете БПЛА на Ульяновскую область, сообщил губернатор Алексей Русских. По его словам, над территорией региона за ночь перехвачено и уничтожено 11 БПЛА. Разрушений инфраструктуры нет. Ремонтная бригада восстанавливает повреждение опоры ЛЭП — электроснабжение не нарушено.
Накануне вечером в Валуйках в Белгородской области был нанесен удар по АЗС «Газпрома». На опубликованном видео видно, что автозаправку пытались защитить мешками с песком.
В Генштабе ВСУ отчитались, что накануне ночью были нанесены удары по автомобильному мосту через реку Молочная в районе Молочанска в оккупированной части Запорожской области. По словам украинских военных, мост используется ВС РФ для обеспечения военной логистики. Также были поражены три склада беспилотников возле Новопетриковки и Новотроицкого в Донецкой области и Лобачёва в Луганской области. Кроме того, под удар попал наземный ретранслятор для управления ударными беспилотниками типа «Шахед» в Оленевке в аннексированном Крыму, а также пункт управления беспилотниками в районе Верхнего Рогачика в Херсонской области.
В Генштабе ВСУ также утверждают, что при ударе по самарскому заводу «Прогресс» был поражен цех сборки двигателей для ракет «Союз». Между тем опрошенный Русской службой Би-би-си российский космический эксперт сообщил, что сами двигатели производятся на предприятии «ОДК-Кузнецов», а на «Прогрессе» их устанавливают в ракеты. По оценке эксперта, удар, вероятно, пришелся по цеху, где в том числе находится «чистая зона» для монтажа электроцепей и оборудования. Цех может быть выведен из строя на неопределенный срок, однако на запуски «Союз-2.1б» до конца 2026 года это не должно повлиять благодаря запасу готовых ракет.
В 422-м отдельном полку беспилотных систем «Люфтваффе» показали кадры пусков БПЛА Hornet и ударов по российским грузовикам и машине мобильной огневой группы.
Удар по Новороссийску 12 августа серьезно повредил фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» проекта 11356Р, свидетельствуют спутниковые снимки. Пророссийский канал «Военный Осведомитель» пишет, что у корабля «Адмирал Макаров» отчетливо видно пробоину в носовой части верхней палубы, левее расположения крылатых ракет «Калибр». Также, по его оценкам, повреждены станция спутниковой связи «Центавр-НМ1» и РЛС обнаружения «Позитив-М1.2» на надстройке ближе к корме.
Украинский канал «Крымский ветер» сообщает, что удары пришлись на зону вертикальных пусковых установок фрегата. В результате произошла внутренняя детонация, после которой выгорели пусковые шахты УКС К 3С14. У фрегата «Адмирал Эссен» наиболее серьезные повреждения получила носовая часть: палуба и восьмиячеечный модуль пусковой установки УКСК 3С14 для «Калибров». Также была повреждена система управления БИУС «Требование-М», и были уничтожены антенны обзорной РЛС 3Ц-25Е, комплекса РЭБ ТК-25 и купола спутниковой связи «Центавр». Авторы обоих каналов считают, что корабли выведены из эксплуатации надолго.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 18 августа по 20:00 19 августа стало известно как минимум о 19 погибших и 145 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В батальоне беспилотных систем «Шершни Довбуша» 68-й аэромобильной бригады отчитались накануне об уничтожении российской инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».
Вооружения и военная техника
Российский военнослужащий, автор канала «PIZDSAPPER-FET 2.0», рассказал, что украинцы обстреляли его позицию шестью реактивными снарядами для РСЗО «Град» повышенной дальности сербского производства. При этом он предположил, что огонь велся с кустарной установки, смонтированной на пикапе, что привело к большому разлету боеприпасов.
Украинское издание Defence Express обратило внимание на фото из газеты Черноморского флота РФ «Флаг Родины», на котором зенитные установки одного из минных тральщиков ЧФ укрыты «мангалом», что ограничивает их возможность вести огонь. В издании предположили, что установки оказались неэффективными и теперь россияне больше полагаются на пассивную защиту и береговые средства ПВО.
О главных событиях войны 19 августа 2026 года — в предыдущей сводке: Российские «инфильтрации» западнее Константиновки, налеты БПЛА на завод боеприпасов в Дзержинске и НПЗ в Уфе. Что происходит на фронте
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