Дроны атаковали НПЗ «Танеко» в Татарстане, нефтетерминал на Тамани и электроподстанцию в Крыму

В ночь и утром 20 августа беспилотники атаковали несколько объектов на территории России, включая крупный нефтеперерабатывающий завод в Татарстане и нефтеэкспортный терминал на Таманском полуострове. Возгорание после удара по НПЗ «Танеко» в Нижнекамске (принадлежит «Татнефти») зафиксировали спутники NASA FIRMS: система показала тепловые сигнатуры в районе предприятия, что указывает на возникший пожар. Его подтверждает и видео, снятое очевидцами. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщал в 6 часов утра, что угроза атаки в городе сохраняется и подразделения ПВО продолжают работу. Угроза БПЛА была снята в 7:30. Сигнал об опасности объявляли около 4 часов утра, жителей просили не покидать укрытия.
Одновременно тепловые аномалии спутники обнаружили на территории нефтеэкспортного терминала в поселке Волна на Таманском полуострове в Краснодарском крае — там расположен комплекс «Таманьнефтегаз», через который проходит перевалка нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов на экспорт. По данным мониторинговых Telegram-каналов, в эту же ночь беспилотники также ударили по терминалу «Тамань-Нефть».
«Танеко» — крупнейший НПЗ «Татнефти» и один из ключевых центров нефтепереработки Татарстана. По итогам 2024 года предприятие переработало 17 млн тонн нефти, выпустив 2,7 млн тонн автобензина и 8,5 млн тонн дизельного топлива. Завод уже становился целью атак в этом году, в том числе 10 августа, когда удар по промзоне Нижнекамска привел к гибели, по официальным данным, 13 человек, включая ребенка, еще 78 получили ранения. Тогда же серьезно пострадал соседний нефтехимический комплекс «Нижнекамскнефтехим».
Терминал в поселке Волна и порт Тамань на протяжении последних месяцев регулярно оказываются под ударом БПЛА — атаки фиксировались там в мае, июне, июле и начале августа. Резервуарный парк «Таманьнефтегаза» превышает 1 млн куб. м, а сам комплекс входит в холдинг ОТЭКО и остается одним из ключевых экспортных узлов России на Черноморском побережье.
Ночью беспилотники также массированно атаковали и Крым в целом — взрывы и пролеты дронов слышали в Евпатории, Саках, Феодосии, Алуште и ряде районов полуострова. После полуночи без света остались Керчь, Феодосия, Симферополь и Севастополь. Блэкаут вызвал пожар на подстанции «Тамань» 500 кВ, а под Алуштой дроны также ударили по подстанции «Малореченская» 110 кВ. Российские власти объявляли в Севастополе воздушную тревогу и сообщили об отключениях электричества в нескольких энергорайонах. Минобороны РФ отчиталось о перехвате 726 БПЛА над 18 регионами, Крымом и акваторией Азовского и Чёрного морей.
В сторону Московского региона с вечера 19 августа до утра 20-го летело около 250 дронов, большинство из них уничтожили на дальних подступах, еще 28 сбили силы ПВО непосредственно над регионом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Из-за угрозы атаки временно ограничивали работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Официальных данных о масштабе повреждений и возможных пострадавших в результате атак 20 августа на момент публикации не поступало. Ранее спутники NASA FIRMS уже фиксировали очаги возгорания в порту Тамань после аналогичных ночных налетов на регион 13 июля.