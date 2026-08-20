Дроны атаковали НПЗ «Танеко» в Татарстане, нефтетерминал на Тамани и электроподстанцию в Крыму

Терминал в поселке Волна и порт Тамань на протяжении последних месяцев регулярно оказываются под ударом БПЛА — атаки фиксировались там в мае, июне, июле и начале августа. Резервуарный парк «Таманьнефтегаза» превышает 1 млн куб. м, а сам комплекс входит в холдинг ОТЭКО и остается одним из ключевых экспортных узлов России на Черноморском побережье.

Ночью беспилотники также массированно атаковали и Крым в целом — взрывы и пролеты дронов слышали в Евпатории, Саках, Феодосии, Алуште и ряде районов полуострова. После полуночи без света остались Керчь, Феодосия, Симферополь и Севастополь. Блэкаут вызвал пожар на подстанции «Тамань» 500 кВ, а под Алуштой дроны также ударили по подстанции «Малореченская» 110 кВ. Российские власти объявляли в Севастополе воздушную тревогу и сообщили об отключениях электричества в нескольких энергорайонах. Минобороны РФ отчиталось о перехвате 726 БПЛА над 18 регионами, Крымом и акваторией Азовского и Чёрного морей.

В сторону Московского региона с вечера 19 августа до утра 20-го летело около 250 дронов, большинство из них уничтожили на дальних подступах, еще 28 сбили силы ПВО непосредственно над регионом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Из-за угрозы атаки временно ограничивали работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Официальных данных о масштабе повреждений и возможных пострадавших в результате атак 20 августа на момент публикации не поступало. Ранее спутники NASA FIRMS уже фиксировали очаги возгорания в порту Тамань после аналогичных ночных налетов на регион 13 июля.