Россия нанесла удар по Киеву. Погибли более 10 человек, еще более 30 ранены

Российские военные нанесли удар по украинской столице в ночь на 20 августа. По последним данным, известно о 12 погибших.
Как объявил мэр Киева Виталий Кличко, 21 августа в столице будет объявлено днем траура. Помимо погибших известно также как минимум о 33 пострадавших.
Повреждения фиксируют в трех районах города. В Святошинском под удар попало промышленное предприятие, сообщили в ГСЧС. Какое именно — неясно. Там также горят складские помещения.
Известно о повреждениях жилых домов и инфраструктурных объектов. Под удар попала жилая многоэтажка: ее верхние этажи частично разрушены.
В Киевской области на данный момент известно о семи пострадавших и одном погибшем.
В российском Минобороны тем временем утверждают, что в столице целями ударов стали предприятие Fire Point, которое производит комплектующие для ракет «Фламинго», торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс» (делает компоненты для ударных БПЛА), предприятие «Антонов» (разработка дронов) и склад боеприпасов. В области под атаку попали складские помещения, на которых хранились топливо и «товары двойного назначения».