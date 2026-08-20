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Новости

Россия нанесла удар по Киеву. Погибли более 10 человек, еще более 30 ранены

The Insider
Фото: ДСНС Киэва

Фото: ДСНС Киэва

Российские военные нанесли удар по украинской столице в ночь на 20 августа. По последним данным, известно о 12 погибших. 

Как объявил мэр Киева Виталий Кличко, 21 августа в столице будет объявлено днем траура. Помимо погибших известно также как минимум о 33 пострадавших.

Повреждения фиксируют в трех районах города. В Святошинском под удар попало промышленное предприятие, сообщили в ГСЧС. Какое именно — неясно. Там также горят складские помещения. 

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Известно о повреждениях жилых домов и инфраструктурных объектов. Под удар попала жилая многоэтажка: ее верхние этажи частично разрушены. 

В Киевской области на данный момент известно о семи пострадавших и одном погибшем. 

В российском Минобороны тем временем утверждают, что в столице целями ударов стали предприятие Fire Point, которое производит комплектующие для ракет «Фламинго», торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс» (делает компоненты для ударных БПЛА), предприятие «Антонов» (разработка дронов) и склад боеприпасов. В области под атаку попали складские помещения, на которых хранились топливо и «товары двойного назначения». 

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