Россия нанесла удар по Киеву. Погибли более 10 человек, еще более 30 ранены

Российские военные нанесли удар по украинской столице в ночь на 20 августа. По последним данным, известно о 12 погибших.

Как объявил мэр Киева Виталий Кличко, 21 августа в столице будет объявлено днем траура. Помимо погибших известно также как минимум о 33 пострадавших.

Повреждения фиксируют в трех районах города. В Святошинском под удар попало промышленное предприятие, сообщили в ГСЧС. Какое именно — неясно. Там также горят складские помещения.