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Новости

В Германии за четыре месяца 14 тысяч человек умерли по причинам, связанным с жарой — отчет

The Insider
Фото: dpa / picture alliance

Фото: dpa / picture alliance

Число смертей по причинам, связанным с аномальной жарой, в Германии составило около 14 тысяч человек в период с 6 апреля по 9 августа. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные отчета Института имени Роберта Коха (RKI). Исследователи отмечают, что речь идет о консервативной оценке, и реально число погибших может быть выше.

Согласно этим данным, уровень смертности из-за жары составил 17 случаев на 100 тысяч жителей — это самый высокий показатель за последние 10 лет. Большинство умерших — пожилые люди старше 65 лет. Среди лиц моложе 65 зафиксировано 1320 смертей. В большинстве случаев к летальному исходу привело сочетание высокой температуры воздуха и имеющихся у человека заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, легочные или почечные, отмечает AFP.

Немецкое больничное общество (DKG) заявляло, что необходимо модернизировать системы охлаждения в медицинских учреждениях. По данным организации, сейчас кондиционеры есть лишь в немногих палатах в немецких клиниках.

В июне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что всего за неделю (с 21-го по 28 июня) в Европе из-за причин, связанных с жарой, погибли 1300 человек. Во Франции во время июньской волны жары было зарегистрировано 5764 избыточные смерти — на 36% больше ожидаемого уровня смертности.

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