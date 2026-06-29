С 21 июня в Европе было зафиксировано более 1300 смертей, вызванных экстремальной жарой. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в своих соцсетях.

Гебрейесус назвал эти смерти связанными с высокими температурами. Кто именно попадает в число погибших — например, пожилые люди или дети, — он не уточняет.

«Европа — самый быстро нагревающийся континент на Земле, температура здесь повышается в два раза быстрее глобального среднего показателя. Прямо сейчас 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары, сотни погибли, школы закрыты, электросети на пределе. <...> Стресс от жары часто называют „тихим убийцей“ — и европейские дома, рабочие места и школы не были построены для таких температур», — пишет он.

Глава ВОЗ также отметил, что волны жары, которые раньше фиксировали «раз в поколение», из-за изменения климата теперь фиксируются почти ежегодно.

Ранее только во Франции министерство здравоохранения страны сообщило, что со среды в стране зафиксировали примерно на 1000 смертей больше, чем ожидалось, отмечает Би-би-си. Многие случаи, не вписывающиеся в норму, приходились на людей в возрасте старше 65 лет.

Исторические температурные рекорды на прошлой неделе были побиты в нескольких европейских странах. Например, в Германии на протяжении трех дней фиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений: в восточной части страны температура доходила до 41,7°C.

В прошлом году из-за аномальной жары в период с 23 июня по 2 июля в двенадцати крупных европейских городах погибли 2,3 тысячи человек, писала газета The Guardian. Эксперты тогда объяснили 1,5 тысячи из этих смертей последствиями изменения климата.