Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.06

EUR

87.4

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

529

 

 

 

 

 

Новости

Из-за экстремальной жары с 21 июня в Европе погибли 1300 человек — глава ВОЗ

The Insider
Иллюстрация к материалу

С 21 июня в Европе было зафиксировано более 1300 смертей, вызванных экстремальной жарой. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в своих соцсетях.

Гебрейесус назвал эти смерти связанными с высокими температурами. Кто именно попадает в число погибших — например, пожилые люди или дети, — он не уточняет. 

«Европа — самый быстро нагревающийся континент на Земле, температура здесь повышается в два раза быстрее глобального среднего показателя. Прямо сейчас 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары, сотни погибли, школы закрыты, электросети на пределе. <...> 

Стресс от жары часто называют „тихим убийцей“ — и европейские дома, рабочие места и школы не были построены для таких температур», — пишет он. 

Глава ВОЗ также отметил, что волны жары, которые раньше фиксировали «раз в поколение», из-за изменения климата теперь фиксируются почти ежегодно. 

Ранее только во Франции министерство здравоохранения страны сообщило, что со среды в стране зафиксировали примерно на 1000 смертей больше, чем ожидалось, отмечает Би-би-си. Многие случаи, не вписывающиеся в норму, приходились на людей в возрасте старше 65 лет. 

Исторические температурные рекорды на прошлой неделе были побиты в нескольких европейских странах. Например, в Германии на протяжении трех дней фиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений: в восточной части страны температура доходила до 41,7°C. 

В прошлом году из-за аномальной жары в период с 23 июня по 2 июля в двенадцати крупных европейских городах погибли 2,3 тысячи человек, писала газета The Guardian. Эксперты тогда объяснили 1,5 тысячи из этих смертей последствиями изменения климата.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  3. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. «Ментальный — от слова „мент“». Как российские власти доказывают экстремизм ЛГБТ-сообщества

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте