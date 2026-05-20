В Москве 20 мая был побит температурный рекорд 129-летней давности — воздух у главной московской метеостанции на ВДНХ прогрелся до +30°C, сообщил Гидрометцентр России агентству ТАСС.

Предыдущий рекорд для этой даты держался с 1897 года — тогда столбик термометра поднимался до +29,7°C. При этом нынешняя рекордная серия началась накануне: 19 мая в Москве было зафиксировано +30,3°C, что на 0,1°C выше показателя 1979 года. Таким образом, за одну рабочую неделю российская столица дважды обновила суточные максимумы.

По прогнозам, жаркая погода сохранится в Москве до 22 мая. Аномальная жара охватит также Подмосковье и ряд соседних регионов — Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Костромскую и Ивановскую области.

В Гидрометцентре объяснили причину аномалии жарой, пришедшей из Центральной Азии вместе с теплым тропосферным гребнем — зоной повышенного атмосферного давления в нижней части атмосферы, которая сместилась в центр европейской части РФ.