Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

71.29

EUR

82.79

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

825

 

 

 

 

 

Новости

В Москве 20 мая был побит температурный рекорд 129-летней давности

The Insider
Фото: Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

Фото: Ярослав Чингаев / Агентство «Москва»

В Москве 20 мая был побит температурный рекорд 129-летней давности — воздух у главной московской метеостанции на ВДНХ прогрелся до +30°C, сообщил Гидрометцентр России агентству ТАСС.

Предыдущий рекорд для этой даты держался с 1897 года — тогда столбик термометра поднимался до +29,7°C. При этом нынешняя рекордная серия началась накануне: 19 мая в Москве было зафиксировано +30,3°C, что на 0,1°C выше показателя 1979 года. Таким образом, за одну рабочую неделю российская столица дважды обновила суточные максимумы.

По прогнозам, жаркая погода сохранится в Москве до 22 мая. Аномальная жара охватит также Подмосковье и ряд соседних регионов — Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Костромскую и Ивановскую области.

В Гидрометцентре объяснили причину аномалии жарой, пришедшей из Центральной Азии вместе с теплым тропосферным гребнем — зоной повышенного атмосферного давления в нижней части атмосферы, которая сместилась в центр европейской части РФ.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  3. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте