Во Франции во время июньской жары зафиксировали более 5700 избыточных смертей

Во Франции во время июньской волны жары было зарегистрировано 5764 избыточные смерти — на 36% больше ожидаемого уровня смертности. Об этом сообщило Национальное агентство общественного здравоохранения страны, его цитирует AFP.

По данным ведомства, речь идет о периоде с 17 июня по 2 июля. Более половины всех избыточных смертей пришлись на три дня — с 25 по 27 июня, а около двух третей умерших были людьми 75 лет и старше. Агентство уточнило, что пока речь идет о смертности от всех причин — прямую связь каждого случая с жарой еще не установили. Для сравнения, за все лето 2025 года во Франции было зарегистрировано 5722 избыточные смерти.

Тем временем в Испании продолжается борьба с одним из крупнейших лесных пожаров в истории страны. Огонь охватил около 32 тысяч гектаров в провинции Гвадалахара к северу от Мадрида. Из зоны бедствия эвакуировали 1200 жителей 34 населенных пунктов, еще в 14 деревнях власти приказали людям оставаться в домах.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала года страна пережила 22 крупных лесных пожара — в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, огонь уже уничтожил более 100 тысяч гектаров, что соответствует среднегодовому показателю за последнее десятилетие. Национальная метеослужба Испании Aemet предупредила, что риск новых лесных пожаров остается «очень высоким или экстремальным». В ближайшие дни температура в некоторых районах страны достигнет 42–44°C, ожидается сухой западный ветер.

Ученые отмечают, что Европа остается самым быстро нагревающимся континентом мира. По их данным, вызванное деятельностью человека изменение климата повышает частоту и интенсивность волн жары, засух и лесных пожаров, а также способствует возникновению разрушительных штормов.

В Греции из-за ожидаемой температуры выше 41°C власти запретили работу на открытом воздухе в самые жаркие часы дня. В Италии несколько лесных пожаров вспыхнули на Сицилии, где объявлен максимальный уровень пожарной опасности. В столице Северной Македонии Скопье после сильной бури были госпитализированы 11 человек, трое из них получили тяжелые травмы.