AP: Иммиграционная служба США ICE координировала с Ираном депортацию иранцев в 2025 и 2026 годах

Иммиграционная служба США (ICE) в 2025 году координировала с иранскими властями депортацию иранских граждан, несмотря на нарастающую напряженность между странами. Об этом свидетельствуют сотни писем сотрудников ICE, которые Национальный ирано-американский совет получил и обнародовал во вторник, передает Assiciated Press. Переписка впервые в деталях показывает, как две страны организовали три рейса — в сентябре и декабре 2025 года и январе 2026-го, — которыми в Иран вернули более 100 человек.

Из писем следует, что иранские власти влияли на то, кого именно из иммигрантов включат в списки на депортацию, а сотрудники ICE учитывали просьбы Тегерана даже в последний момент. «По просьбе иранского посольства я добавил несколько дел», — написал в конце августа 2025 года один из неназванных сотрудников ICE, еще до первого рейса в сентябре. Неделей позже сотрудник с той же должностью внес новые изменения в список после встречи с «директором иранского посольства», а позже писал, что Иран потребовал «изменить манифест и ускорить процесс высылки».

Переписка также показывает, что как минимум один человек, не значившийся в финальном списке, все же оказался на борту — по словам одного из чиновников ICE, «непонятно, как это дело/человек попали в самолет». Координация депортаций оставалась в приоритете даже на фоне 12-дневной войны между США, Израилем и Ираном в июне 2025 года, когда иранцы массово покидали страну, а власти Ирана временно перестали выдавать проездные документы для депортируемых. Судя по переписке, давление на ускорение процесса шло с самого верха Белого дома: и. о. директора ICE Тодд Лайонс назвал репатриацию иранцев «приоритетом» уже через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп призвал в соцсетях немедленно эвакуировать Тегеран.

Президент Национального ирано-американского совета Джамаль Абди заявил, что переписка опровергает утверждения Трампа о том, будто война с Ираном велась ради защиты рядовых иранцев от репрессивного режима. «Это показывает, что главным приоритетом было выдворить как можно больше людей любыми средствами», — сказал он.

Переписка также подтверждает более ранние показания иранских просителей убежища из отдельного иска, поданного в июле в окружной суд Вашингтона: одиннадцать задержанных иранцев заявили, что их принуждали встречаться с представителями иранского правительства прямо в местах содержания ICE, причем те были осведомлены о деталях их дел о предоставлении убежища. Иск утверждает, что иммиграционные ведомства США незаконно передавали Ирану конфиденциальную информацию о просителях убежища. Министерство внутренней безопасности США (DHS) в июле называло эти обвинения ложными.

The Insider ранее подробно писал о том, как иммиграционная служба США за последний год резко увеличила штат и масштаб депортаций, превратившись в инструмент силового давления на общество.