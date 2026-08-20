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Новости

Россия снизит сбор за прием в гражданство для жителей Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Вместо $600 они будут платить $65

The Insider
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Российские власти намерены снизить консульский сбор для приема в гражданство для жителей Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Это следует из проекта указа правительства РФ, который подготовил МИД, обратило внимание «Агентство». 

Документ предлагает льготный сбор для граждан этих частично признанных государств. С августа за рассмотрение заявления о приеме в российское гражданство нужно платить почти в 10 раз больше — не $65, а $600

Для жителей Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья этот сбор хотят вернуть на прежний уровень. Они снова будут платить всего $65. 

После повышения сбора президент Приднестровья Вадим Красносельский рассказывал, что этот шаг создал «объективные трудности» для тех, кто хочет получить российский паспорт. В интервью «Известиям» он говорил, что этот вопрос обсуждается и «всё будет решено в интересах людей». 

Жители частично признанных Абхазии, Южной Осетии и непризнанного Приднестровья могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. Они могут подать заявления на российский паспорт в консульских учреждениях РФ на территории страны, им не нужно проживать в России, знать историю и основы законодательства. 

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