Россия снизит сбор за прием в гражданство для жителей Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Вместо $600 они будут платить $65

Российские власти намерены снизить консульский сбор для приема в гражданство для жителей Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Это следует из проекта указа правительства РФ, который подготовил МИД, обратило внимание «Агентство».

Документ предлагает льготный сбор для граждан этих частично признанных государств. С августа за рассмотрение заявления о приеме в российское гражданство нужно платить почти в 10 раз больше — не $65, а $600.

Для жителей Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья этот сбор хотят вернуть на прежний уровень. Они снова будут платить всего $65.

После повышения сбора президент Приднестровья Вадим Красносельский рассказывал, что этот шаг создал «объективные трудности» для тех, кто хочет получить российский паспорт. В интервью «Известиям» он говорил, что этот вопрос обсуждается и «всё будет решено в интересах людей».

Жители частично признанных Абхазии, Южной Осетии и непризнанного Приднестровья могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. Они могут подать заявления на российский паспорт в консульских учреждениях РФ на территории страны, им не нужно проживать в России, знать историю и основы законодательства.