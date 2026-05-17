Санду связала указ Путина о гражданстве для жителей Приднестровья с вербовкой на войну в Украине

Фото: Reuters

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что решение Владимира Путина упростить получение российского гражданства для жителей Приднестровья может быть связано с попыткой набрать больше людей для войны против Украины. Об этом она сказала на конференции по безопасности в Таллине, пишет Politico.

«Вероятно, им нужно больше людей, чтобы отправить на войну в Украине»,

— сказала Санду, комментируя подписанный Путиным указ. По ее словам, после начала полномасштабной войны многие жители региона стали получать молдавское гражданство, поскольку «чувствовали себя в большей безопасности с гражданством Республики Молдова, а не России».

Санду также заявила, что Москва использует Приднестровье как инструмент давления на Молдову на фоне попыток Кишинева реинтегрировать регион. Комментируя возможное влияние конфликта вокруг Приднестровья на вступление страны в Евросоюз, она сказала, что решение о членстве Молдовы может принимать только ЕС, а «Россия не имеет к этому отношения».

15 мая Владимир Путин подписал указ, вводящий отдельный порядок получения российского гражданства для жителей Приднестровья. Согласно документу, совершеннолетние жители региона смогут подать заявление на гражданство России без необходимости постоянно проживать в РФ или подтверждать знание русского языка.

При этом упрощенный механизм получения российских паспортов для жителей Приднестровья существовал и ранее, но распространялся не на всех. По данным, которые ранее приводили власти непризнанного региона и ТАСС, российские паспорта уже есть как минимум у 220 тысяч жителей Приднестровья.

Приднестровье — непризнанное образование на территории Молдовы, возникшее после вооруженного конфликта между Кишиневом и Тирасполем в 1992 году. Власти Молдовы называют его «приднестровским регионом Республики Молдова» и настаивают на сохранении территориальной целостности страны, а непризнанные власти в Тирасполе считают Приднестровье отдельной республикой.

