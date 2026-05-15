Путин упростил получение гражданства России для жителей Приднестровья. Российские паспорта уже есть у 220 тысяч жителей региона

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит отдельный порядок приема в российское гражданство для жителей Приднестровья. Согласно документу, подать заявление смогут совершеннолетние иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Приднестровье. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Заявления будут принимать российские дипломатические представительства и консульские учреждения. К заявлению нужно будет приложить, в частности, документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в Приднестровье на день вступления указа в силу. Отдельно указ регулирует прием в гражданство детей и недееспособных лиц, проживающих в Приднестровье.

Указ не означает, что у жителей Приднестровья раньше вообще не было упрощенного механизма получения российских паспортов. Как писал в 2020 году «Коммерсантъ», российское гражданство могли получить жители региона, не имевшие гражданства других стран. Однако многие приднестровцы получали молдавские или украинские паспорта, чтобы выезжать за границу, и из-за этого не подпадали под прежний порядок.

Власти непризнанного Приднестровья уже несколько лет добивались от Москвы более широкого порядка выдачи российских паспортов. В 2020 году руководство региона просило разрешить выдавать гражданство России «всем желающим», в том числе тем, кто уже имеет гражданство других стран, прямо на месте — через консульскую службу.

В Приднестровье уже проживает не менее 220 тысяч граждан России. Эту цифру в 2019 году называл глава непризнанного региона Вадим Красносельский, а в январе 2024 года о ней же писал ТАСС, передавая его призыв упростить выдачу российского гражданства для жителей Приднестровья.

Приднестровье — непризнанное образование на территории Молдовы, возникшее после вооруженного конфликта между Кишиневом и Тирасполем в 1992 году. Власти Молдовы называют его «приднестровским регионом Республики Молдова» и настаивают на урегулировании конфликта при сохранении суверенитета и территориальной целостности страны. Непризнанные власти в Тирасполе называют Приднестровье республикой.

