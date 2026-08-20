Скотт Бессент стал министром финансов США, который активнее всех предшественников за последние десятилетия вмешивается в рынки — Bloomberg

Министр финансов США Скотт Бессент своей серией неожиданных решений на финансовых рынках стал самым интервенционистским главой ведомства за последние десятилетия, ставя на кон собственную репутацию ради сдерживания роста доходности гособлигаций. Об этом пишет Bloomberg.

Свежим примером такой политики агентство называет решение Минфина «как минимум удвоить» выкуп облигаций сроком от 10 до 30 лет — оно последовало всего через две недели после публикации графика покупки старых казначейских бумаг. Ранее в этом же месяце ведомство уже допускало возможное сокращение выпуска долгосрочных облигаций. А 31 июля Бессент организовал первую за тридцать лет покупку иены американскими властями — это должно было снизить необходимость для Японии распродавать американские гособлигации ради поддержки собственной валюты. В начале года Минфин также прибегал к так называемым rate checks — запросам котировок по иене у банков, что удивило даже бывших японских чиновников.

«Он определенно действует как интервенционист», — сказал бывший сотрудник американского Минфина, а ныне представитель исследовательской группы OMFIF Марк Собел, добавив, что это можно объяснить прошлым Бессента в хедж-фондах, где он работал вместе с Джорджем Соросом и был известен успешными ставками против британского фунта и японской иены. По словам Собела, среди министров финансов США Бессент — самый интервенционистский с начала 2000-х годов, а сопоставимых по масштабу вмешательств министров стоит искать еще раньше, во времена Джеймса Бейкера и подписанных при нем в 1980-х Плазского и Луврского соглашений.

Управляющий партнер вашингтонской консалтинговой компании International Capital Strategies Дуглас Редикер отметил, что Бессент демонстрирует более активный интервенционистский подход, даже когда для этого нет привычного повода вроде кризиса — в отличие от прошлых эпизодов вмешательства Минфина США, включая пандемию Covid-19, спасение банков во время мирового финансового кризиса и помощь развивающимся экономикам в 1990-х. Опрошенные Bloomberg участники рынка и экономисты также обращают внимание, что нынешний рост доходности связан с фундаментальными причинами — инфляционными ожиданиями, политикой ФРС и растущим дефицитом бюджета, который за неполный 2026 финансовый год уже достиг $1,8 трлн, что на 5% больше, чем годом ранее.

Ранее The Insider отмечал, что доходность казначейских облигаций США начала расти еще до инаугурации Трампа — на фоне опасений инвесторов о способности страны обслуживать государственный долг.