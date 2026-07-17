Минфин США признал завершенной «чрезвычайную ситуацию» вокруг Гонконга. Китай объявил о возвращении городу особого торгового статуса

Минфин США объявил истекшим режим чрезвычайной ситуации, введенный против Гонконга и действовавший с 2020 года. Теперь, как сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства торговли КНР, Вашингтон подтвердил, что не будет продлевать указ Дональда Трампа, лишивший город особого торгового статуса.

Указ, подписанный Трампом 14 июля 2020 года в его первый президентский срок, ежегодно продлевался. Он стал ответом Вашингтона на введенный Пекином закон о национальной безопасности в Гонконге. До этого город пользовался особым экономическим и торговым статусом в отношениях с США, отдельным от американской политики в отношении материкового Китая, — он основывался на том, что после передачи Гонконга Великобританией Китаю в 1997 году город оставался отдельной таможенной территорией с высокой степенью автономии.

Решение позволит вернуть Гонконгу преференции в сфере экспортного контроля и других торговых мер, которые с 2020 года применялись к городу наравне с материковым Китаем. В Пекине назвали этот шаг реализацией договоренностей, достигнутых на недавних переговорах с Вашингтоном, — в мае Трамп встречался с Си Цзиньпином в Пекине. В заявлении министерства торговли КНР говорится:

«Корректировка США своей политики в отношении Гонконга в более позитивном направлении также отвечает широким ожиданиям международного сообщества».

Ведомство призвало США уважать суверенитет Китая и верховенство права в Гонконге, восстановить и укрепить нормальные торгово-экономические связи с городом и способствовать улучшению американо-китайских отношений. Правительство Гонконга, которое формируется пропекинским комитетом, также приветствовало это решение. Критики закона о нацбезопасности, из-за которого был подписан указ Трампа 2020 года, утверждают, что он уничтожил свободы, обещанные городу при переходе под управление КНР. Сторонники же считают, что он принес стабильность после антиправительственных протестов 2019 года. Демонтаж особого статуса начался в июне 2020 года — тогда США остановили экспорт оборонной продукции и ограничили доступ Гонконга к высокотехнологичным товарам.

В октябре 2025 года Трамп после встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее объявил о снижении экспортных пошлин для Китая, а Пекин согласился снять ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Это была первая личная встреча двух лидеров с 2019 года.