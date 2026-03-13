Гонконгская компания Woeroon за два года отправила в Россию подсанкционные товары на $28 млн — CFHKF

Гонконгская компания Woeroon Electronic Resource Ltd за два года отправила в Россию более 25 тысяч посылок с запрещенными к экспорту европейскими товарами на сумму около $28 млн — такие данные содержатся в докладе американского фонда Committee for Freedom in Hong Kong Foundation, опубликованном в феврале 2026 года, который приводит Le Monde. В основе исследования — российская таможенная статистика за 2022–2024 годы и анализ обломков, найденных на украинских полях сражений.

Больше половины поставок Woeroon составляют интегральные схемы. Остальное — полупроводники, модули спутниковой навигации и промышленные разъемы. Компания входит в пятерку крупнейших поставщиков в Россию продукции таких европейских производителей, как Infineon, STMicroelectronics, NXP и Harting. При этом ни сама Woeroon, ни ее владелец — гражданин Китая, живущий в Шэньчжэне, — не находятся ни под какими санкциями. Предыдущая структура того же владельца, Chigpoo Electronics, попала под ограничительные меры в октябре 2024 года, после чего была просто заменена Woeroon.

Германия остается главной страной происхождения запрещенных к экспорту товаров, идущих через Гонконг: на ее долю приходится 38,5% от общего объема. Среди французских компаний, чья продукция обнаружена в российских поставках, — Thales, Michelin и Radiall. По различным оценкам, через Гонконг проходит от 15% до 20% всего российского импорта, попадающего под западные санкции. Соавтор доклада Сэмюэл Бикетт признает, что чаще всего европейские технологии оказываются у российских военных не в результате умысла, а из-за халатности: стандартные компоненты, используемые в дронах, встречаются и в бытовой технике, а их излишки свободно продаются на вторичном рынке.

Гонконг, особый административный район КНР, не присоединился к западным санкциям против России и юридически обязан соблюдать лишь ограничения ООН — в отличие от Тайваня, Сингапура, Южной Кореи и Японии. При этом, как отмечает Le Monde, территория открыто претендует на роль мирового криптофинансового хаба, а объем поступающего из России золота вырос здесь более чем в десять раз по сравнению с 2021 годом.

Ранее The Insider выяснил, что компания Smart Kit Technology Limited — гонконгская фирма без сайта, принадлежащая гражданину Китая Chan Po Wah и гражданину Сингапура Gallal Sabry Sera, — отправляла в Россию литографические установки для производства микросхем американской Applied Materials на сумму более $4 млн.

