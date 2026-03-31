Минфин США снял санкции с трех российских судов, связанных с Промсвязьбанком и Альфа-банком

Минфин США снял санкции с трех российских грузовых судов под управлением структур, связанных с Промсвязьбанком и Альфа-банком. Соответствующее решение было опубликовало 31 марта.

Из санкционного списка исключены контейнеровозы «Феско Магадан» и «Феско Монерон» — оба под российским флагом, тоннаж — 7 519 брутто-тонн каждый. Ранее суда числились заблокированной собственностью в интересах ООО «ПСБ Лизинг» — «дочки» Промсвязьбанка, попавшей под американские ограничения еще в феврале 2022 года. В FESCO тогда объясняли, что санкции не касались ни одной из компаний группы напрямую, а попадание судов в список было связано исключительно со статусом лизингодателя. Также из реестра исключен грузовой теплоход SV Nikolay (5 897 брутто-тонн), который числился в собственности ООО «Альфа-Лизинг» — структуры Альфа-банка, введенной под полные блокирующие санкции в апреле 2022 года.

«Феско Магадан» и «Феско Монерон» были включены в санкционный список одновременно с введением ограничений против Промсвязьбанка и его «дочек» 22 февраля 2022 года — в числе пяти судов под российским флагом. SV Nikolay вместе с четырьмя другими судами «Альфа-Лизинга» попал под санкции 6 апреля 2022 года — одновременно с Альфа-банком и Сбербанком.

В декабре 2025 года Совет ЕС ввел санкции еще против 41 судна российского «теневого флота» — танкеров, перевозящих российскую нефть в обход ограничений, а также судов, задействованных в транспортировке военной техники или похищенного украинского зерна. Общее число судов «теневого флота» в санкционных списках ЕС достигло почти 600.