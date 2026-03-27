Минфин США снял санкции с бывшего главы Внешэкономбанка Владимира Дмитриева

The Insider
Американский Минфин снял санкции с бывшего руководителя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Дмитриев с 1979 по 1993 год проходил службу сначала в советском МИДе, а затем в российском. Следующие несколько лет работал в Министерстве финансов России, где к середине 1990-х дорос до поста замначальника профильного департамента по внешним займам и долговым обязательствам.

В конце 1990-х — начале 2000-х Дмитриев занимал руководящие позиции во Внешэкономбанке: сначала как первый зам председателя, потом как член совета директоров. В 2002–2004 годах он перешел во Внешторгбанк на должность заместителя президента — председателя правления. Затем вернулся в ВЭБ и возглавлял его до 2016 года.

Под американские санкции Дмитриев попал в мае 2022 года — как человек, связанный с Газпромбанком, на фоне вторжения России в Украину. Осенью того же года его включили в свои санкционные списки Канада, Украина и Великобритания. Они свои ограничения пока не сняли.

Администрация Трампа в последнее время уже частично выводила россиян из санкционных списков — в частности в рамках прекращения санкционной программы по Сирии из него были исключены свыше 500 физических и юридических лиц.

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

